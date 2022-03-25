Osmaniye Ticaret Borsası
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 22,50 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 22,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|13,50
|22,50
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|10,00
|10,00
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
Osmaniye, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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