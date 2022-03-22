Osmaniye Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye Ticaret Borsası

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
 - Güncelleme:
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
İç yer fıstığıKg17,0020,00
Esmer yer fıstığı unuKg12,0014,00

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi

Osmaniye, Ticaret, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title