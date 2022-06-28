Osmaniye'nin içme suyu ve kanalizasyon şebekesi ihalesi 30 Haziran'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'nin içme suyu ve kanalizasyon şebekesi ihalesi 30 Haziran'da

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Osmaniye'nin içme suyu ve kanalizasyon şebekesi ihalesi 30 Haziran'da

Osmaniye Belediyesi, 340 bin 962 metre içme suyu ve 470 bin 734 metre kanalizasyon şebekesi ihalesinin 30 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Osmaniye Belediyesi, 340 bin 962 metre içme suyu ve 470 bin 734 metre kanalizasyon şebekesi ihalesinin 30 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde gerçekleşecek olan Osmaniye merkez içme suyu ve kanalizasyon şebekesi yapım işi ihalesi 30 Haziran Perşembe günü saat 14.00'da Belediye Meclis Salonunda yapılacak. İhale, Osmaniye Belediyesi kurumsal internet sayfası ve resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. İhale süreci tamamlandıktan sonra içme suyu ve kanalizasyon şebekesi yapım işi için vakit kaybetmeden ilk kazma vurulacak.

Osmaniye merkez içme suyu ve kanalizasyon şebekesi yapım işi tamamlandıktan sonra 340 bin 962 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı ve 470 bin 734 metre kanalizasyon şebeke hattı döşenmiş olacak. Osmaniye'nin geleceğini garanti altına alarak kent tarihinin dönüm noktası olarak adlandırılabilecek içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarının bitmesiyle birlikte şehrin alt yapısından kaynaklı yaşanan sorunların tamamının konunun uzmanları tarafından ortadan kalkacağı öngörülüyor. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Koruyucu Aile Günü Osmaniye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title