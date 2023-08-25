Osmaniye'de yaklaşık 600 bin ton mısır üretilmekte olduğunu ve mısır üretim alanının 425 bin dekar olduğunu söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, mısır üreticileriyle bir araya geldi ve bol kazançlı bir hasat dönemi diledi.

Osmaniye mısır üretiminde Türkiye'de 6. sırada

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye'de yaklaşık 600 bin ton mısır üretilmekte olduğunu ve mısır üretim alanının 425 bin dekar olduğunu söyledi.

Hasat öncesinde Tarım ve Orman Müdürü İl Müdürü Mustafa İlmeç tarafından ilki mısır üretimi konusunda Vali Yılmaz'a bilgi verildi. Üreticilerle bir süre sohbet eden Vali Yılmaz programda yaptığı konuşmada, "Osmaniyemizde yaklaşık 600 bin ton mısır üretilmektedir ve mısır üretim alanımız 425 bin dekar alandır. Üretim miktarımız olan yaklaşık 600 bin tonla Türkiye'de 6. sıradayız. Bugün mısır üreten çiftçilerimizin yanında olmak, onlarla birlikte olmak için buradayız. Hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi olmasını diliyorum" diye konuştu. Daha sonra, biçerdöverle mısır hasadını gerçekleştiren Vali Erdinç Yılmaz, emeği geçen herkese teşekkür etti.