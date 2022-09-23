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Osmaniye haberleri | Osmaniye Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Osmaniye haberleri | Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye ekonomi haberine göre Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 57 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 57 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
İç yer fıstığıKg20,0057,00
Kabuklu yer fıstığıKg17,0025,00

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi

Osmaniye Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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