Osmaniye haberleri: Osmaniye Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Osmaniye gelişmesine göre Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|4,80
|5,00
|Ay çekirdeği
|Kg
|11,30
|11,40
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
Osmaniye Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.