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Osmaniye haberleri: Osmaniye Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Osmaniye haberleri: Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye gelişmesine göre Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
MısırKg4,805,00
Ay çekirdeği Kg11,3011,40

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi

Osmaniye Ekonomi Haberler

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