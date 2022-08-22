Osmaniye haberi! Osmaniye Ticaret Borsası
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Osmaniye ekonomi haberi | Osmaniye Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 7 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,00
|7,00
|Mısır
|Kg
|5,16
|5,50
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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