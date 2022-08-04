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Osmaniye haberi | Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye haberi | Osmaniye Ticaret Borsası

Gelen Osmaniye haberlerine göre Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 6,50 liradan satıldı.

 - Güncelleme:

Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,506,50
Et dana karkasKg93,5493,56

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi

Osmaniye Ekonomi Haberler

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