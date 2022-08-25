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Osmaniye haber... Osmaniye Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Osmaniye haber... Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye haberleri... Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 35 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
İç yer fıstığıKg15,0035,00
BuğdayKg6,906,90

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi

Osmaniye Ekonomi Haberler

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