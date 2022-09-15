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Osmaniye ekonomi: Osmaniye Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Osmaniye ekonomi: Osmaniye Ticaret Borsası

Gelen Osmaniye haberine göre Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 5,25 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 5,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
MısırKg5,255,25
Ayçiçeği (Yağlık)Kg0,300,30

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi

Osmaniye Ekonomi Haberler

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