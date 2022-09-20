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Osmaniye ekonomi haberleri: Osmaniye Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Osmaniye ekonomi haberleri: Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye haberler: Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 6,35 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 6,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,356,35
Ayçiçeği (yağlık)Kg10,4511,80

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi

Osmaniye Ekonomi Haberler

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