Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Zeytin Hasadı Başladı

Osmaniye'de Zeytin Hasadı Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de 6 milyon zeytin ağacından 125 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor. Vali Yılmaz, Osmaniye'nin zeytin kalitesine dikkat çekerek, zeytincilikte Türkiye'de 11. sırada olduklarını ifade etti.

Osmaniye'de zeytin hasadı başladı. 6 milyon zeytin ağacından 125 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor.

Türkiye'de zeytin üretiminde 6 milyon kayıtlı zeytin ağacıyla 11. sırada bulunan Osmaniye'de zeytin hasadı başladı. Türkmen beldesinde gerçekleştirilen hasat programına Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları katıldı. Türkiye'nin en güzel ve kaliteli zeytinlerinin Osmaniye'de üretildiğini söyleyen Vali Yılmaz, "Zeytincilikte Osmaniye olarak 6 milyon zeytin ağacımızla Türkiye'de 11. sıradayız. Bu sene 125 bin ton zeytin üretilmesi beklenmektedir. Türkiye'nin en güzel ve kaliteli zeytinleri Osmaniye'mizde üretiliyor. Osmaniye'mizin coğrafi yapısı zeytinciliğe, zeytinin kalitesine en uygun yerlerden biri. Dolayısıyla Osmaniye'miz Türkiye'nin en güzel zeytinlerinin üretildiği yerdir. Osmaniye'miz zeytinyağında da Türkiye'nin en iyisi diyebiliriz. Asit oranı 0.5'in altındadır. Dolayısıyla çok kaliteli zeytinyağı üretimi de Osmaniye'mizde gerçekleştirilmektedir. Bütün çiftçilerimize, zeytin üreticilerimize bereketli, hayırlı kazançlar diliyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler osmaniye Türkiye Ekonomi Güncel Zeytin Tarım

Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

 Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı
Esra Erol'da şoke eden cinayet itirafı: Kızım yüzüme tükürdü, onu öldürdüm

Canlı yayına damga vuran cinayet itirafı: Yüzüme tükürdü, kızımı öldürdüm
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Merkez Bankası faiz indirimi olur mu? 2024 MB Ekim ayı faiz kararı ne olur, faiz indirimine gider mi? PPK toplantı tarihleri! DOLUNAY SAAT KAÇTA? Koç Dolunay'ının burçlara etkileri neler? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2024! MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de doğanların yükseleni nedir? DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Dünya Astsubaylar Günü ile ilgili güzel sözler…
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.