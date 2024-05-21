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Osmaniye'de Yerli Yerinde Biberiye Projesiyle 4 Bin 600 Biberiye Fidesi Toprakla Buluşturuldu

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Osmaniye'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yeni Köy Kuş Cenneti Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen 'Yerli Yerinde Biberiye Projesi' kapsamında, damla sulama sistemi çekilen 4,5 dekar alanda, 'Doa' ve 'Gülbaba' çeşitlerinden 4 bin 600 biberiye fidesi toprakla buluşturuldu. Proje kapsamında ayrıca gıda üretim atölyesi kurulacak ve biberiye üretiminden elde edilen yapraklar baharatlık ve yağlık olarak kullanılacak.

Osmaniye'de "Yerli Yerinde Biberiye Projesi" çerçevesinde damla sulama sistemi çekilen 4,5 dekar alanda, 'Doa' ve 'Gülbaba' çeşitlerinden 4 bin 600 biberiye fidesi toprakla buluşturuldu.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yeni Köy Kuş Cenneti Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi tarafından, damla sulama sistemi çekilen 4,5 dekar alanda, 'Doa' ve 'Gülbaba' çeşitlerinden 4 bin 600 biberiye fidesi toprakla buluşturuldu. Yerli Yerinde Biberiye Projesi çerçevesinde 600 bin TL bütçeli projenin 150 bin TL'sinin bakanlık bütçesiyle karşılanacağı, geriye kalan kısmın özel bir firma tarafından karşılandığı kaydedildi. Proje çerçevesinde, oluşturulacak olan gıda üretim atölyesine, kurutma makinesi, hamur yoğurma makinesi, sanayi tipi fırın, etiketleme makinesi ve diğer makineler alınacağı kaydedildi. Biberiye üretiminden elde edilen yaprakların ise baharatlık ve yağlık olarak kullanılacağı bildirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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