Osmaniye'de Yer Fıstığı Hasadı Başladı: Üretimde Büyük Artış Bekleniyor

Osmaniye'de ekim alanı genişleyen ve hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli yer fıstığında geçen yıla göre 10 bin tonun üzerinde artış bekleniyor. Ülkede fıstık üretimin ortalama yüzde 40'ının, işlemesinin ise yüzde 98'inin gerçekleştirildiği Osmaniye'de, tescilli yer fıstığında ilk ürünlerin hasadına başlandı.

Osmaniye'de ekim alanı genişleyen ve hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli yer fıstığında geçen yıla göre 10 bin tonun üzerinde artış bekleniyor.

Ülkede fıstık üretimin ortalama yüzde 40'ının, işlemesinin ise yüzde 98'inin gerçekleştirildiği Osmaniye'de, tescilli yer fıstığında ilk ürünlerin hasadına başlandı.

Traktörle sökülerek toprağın dışına çekilen yer fıstığı, 2-3 gün tarlada bekletildikten sonra geniş ve güneş gören alanlarda kurumaya bırakılıyor.

Osmaniye Ticaret Borsası Genel Sekreteri Musa İlker Çenet, AA muhabirine, Osmaniye'deki tarım ekonomisine katkı sunan ürünlerin başında yer fıstığının geldiğini söyledi.

Ürünün toplanması, işlenmesi ve nakliyesinde 10 binden fazla insanın iş imkanı bulduğunu dile getiren Çenet, "2022 yılında Türkiye'de 457 bin dekar ekili alandan 186 bin 340 ton yer fıstığı rekoltesi elde edildi. Dekar başına 500 kilogramlık bir verim elde etmiştik. Bu yıl ise üretim alanı 520 bin dekar alana çıkarken, üretimin 210 bin tona çıkmasını bekliyoruz. Kentimizde üretim alanı 11 bin 480 dekardan 18 bin dekara çıkarken, 48 bin 330 ton olan üretimin 60 bin ton gibi bir seviyeye gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Çenet, yer fıstığının ihraç da edilen bir ürün olduğunun altını çizerek, "İhracat 2004-2014 arasında 5-6 bin ton civarında gerçekleşirken, 2022 yılında 20 bin tona kadar çıkmıştır. Bunun da büyük bölümü ilimizden yapılmaktadır." dedi.

Kilogram fiyatı 50-55 lira

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir de yer fıstığında hasadın güzel başladığını ifade etti.

Fıstık alım fiyatlarının kilogramda 50-55 lira seviyesinde olduğunu ve bunun üreticiyi memnun ettiğini aktaran İspir, fiyatların inmemesini umduklarını dile getirdi.

Yer fıstığı üreticisi Veli Kastal da bu sezon dekara 500 kilogram civarında ürün aldıklarını belirterek, "Geçen sene verimimiz düşüktü. Bu sene verim güzel. Bizim 250 dekar kadar yer fıstığımız var. Fiyat olarak Çukurova'da ilk hasat Karataş, Tuzla tarafında yapılıyor. Orada kilogramı 75 liradan başladı. Bugün ise 55 liraya kadar geriledi. Geçen sene ise 25-30 lira arasındaydı. Fiyat olarak düşmezse bu şekilde kar elde edebiliyoruz. İnşallah bu seviyenin altına düşmez." ifadelerini kullandı.