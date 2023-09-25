Osmaniye'de yer fıstığı hasadı başladı

Türkiye'de fıstık üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği Osmaniye'de, coğrafi işaret tescilli yer fıstığının ilk ürün hasadı Düziçi ilçesinde başladı. Çiftçiler, bu yılki verimden memnun olduklarını belirtti ve fiyatların da iyi olmasını umut etti.

Türkiye'de yer fıstığı üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Osmaniye'de birinci ürün hasadına başlandı.

Türkiye'de fıstık üretimin ortalama yüzde 40'ının, işlemesinin ise yüzde 98'inin gerçekleştirildiği Osmaniye'de, coğrafi işaret tescilli yer fıstığının ilk ürün hasadı Düziçi ilçesinde başladı.

Bu sene yer fıstığındaki verimden memnun olduğunu söyleyen çiftçi Ali Börklü, "Düziçi yer fıstığı hasadımız başladı, çiftçilerimize hayırlı olsun yer fıstığımız bereketli güzel, fiyatlarda inşallah güzel olur. Dönüme 350-500 kilogram arası verim elde ediliyor. Fiyatlar henüz açıklanmadı. Çiftçilerin beklentisi 60 lirası ve üzeri inşallah çiftçilerin emekleri boşa gitmez. Hayırlı uğurlu olur tüm çiftçilerimize" dedi. - OSMANİYE