Osmaniye'de Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla Osmaniye'de Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak.