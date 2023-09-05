Osmaniye'de Pazar Alışverişine Yüksek Fiyat Şikayeti

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pazar alış verişine gelen bir vatandaş "Fiyatına bakıyorum ve geçiyorum. Yapacak bir şey yok. Göz ucuyla bakıyorum fiyatını da soramıyoruz ürünlerin" dedi. Pazar esnafı Adem Tahta ise "Millette para yok. Bir gün mazota zam, bir gün doğal gaza zam. Nedir bu? Ne olacak? Nereye kadar gidecek bu böyle? Masraf bir ise üçe katlıyor, üç ise beşe katlıyor. Mazot 40 lira, ben şu arabamla 3 bin lira mazot yaktım daha buradan Mersine git gel. Biz de mala yansıtıyoruz. Bırakacağız bu işi, arabaları satacağız, hamallığa başlayacağım" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına giden vatandaşlar ürünlerin pahalılığından dolayı alamamaktan, pazar esnafı ise satamamaktan şikayetçi. Kadirlili pazar alışverişine gelen vatandaşlar şu şekilde konuştu:

"GÖZ UCUYLA BAKIYORUM FİYATINI SORAMIYORUZ"

Alışverişe gelen bir vatandaş: "Aşırı derecede pahalı alamıyoruz. İncir canımız istiyor 4 tane alabildim."

Başka bir vatandaş: "Aldığım üç parça ürün o da yani akşam pazarı her şey indirimli, indirimli ürünlere bakıyoruz. Fiyatına bakıyorum ve geçiyorum. Yapacak bir şey yok. Göz ucuyla bakıyorum fiyatını da soramıyoruz ürünlerin."

Bir başka vatandaş: "Pazar pahalı bize göre. Bizim gücümüz yetmiyor. Her adamın gücü yetmiyor. Her istediğimi alamıyorum yalandan iş çıkmaz. Ben alamıyorum. Ben kendim için diyorum alamıyorum. Benim bir şeyim yok, gelirim yok benim. Ben gündüz 200 lirayla geldim elimdeki götürdüğüm 4 poşet."

"BU ENFLASYON MİLLETİ MAHVETTİ"

Başka bir vatandaş: "Fiyatlar çok yüksek. Geçen senekiyle bu sene ki fiyatlar arasında uçurum var. İnsanlar daha önceden alışveriş yaptığı zaman alabiliyordu bazı şeyleri, şimdi hiç alamıyor. Bu enflasyon milleti mahvetti, çok kötü."

Başka bir vatandaş ise: "Hiç tadı yok, her şey pahalı alamıyoruz vallahi. Sadece aldığım 2 kilogram bir patates ancak. Bir şeyin yanına yaklaşılmıyor ki. Her istediğimizi alamıyoruz."

"HAMALLIĞA BAŞLAYACAĞIM"

Pazar esnafı Adem Tahta şöyle konuştu ise "13 liraya aldığımız domatese 15 lira diyoruz alan yok. Millette para yok. Bir gün mazota zam, bir gün doğal gaza zam. Nedir bu? Ne olacak? Nereye kadar gidecek bu böyle? Masraf bir ise üçe katlıyor, üç ise beşe katlıyor. Mazot 40 lira, ben şu arabamla 3 bin lira mazot yaktım daha buradan Mersine git gel. Biz de mala yansıtıyoruz. Bırakacağız bu işi, arabaları satacağız, hamallığa başlayacağım" dedi.

Başka bir pazar esnafı ise "Domatesi 5 liraya veriyoruz. 7,5 liraya aldık ama 5 liraya veriyoruz. Satılmıyor, gitmiyor o yüzden 5 liraya veriyoruz. Konya'dan geliyor domates, 7 liraya müşteri pahalı diyor. 5 liraya düştüm 2 lira zararla veriyorum. Pazarda yerimiz yok yarına, o yüzden 5 liraya veriyoruz" şeklinde konuştu.