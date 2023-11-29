Osmaniye'de Odun Fiyatlarından Şikayet: Enflasyon Nedeniyle Mağduruz

Osmaniye'de Keresteciler Sitesi'nde odun satan esnaf ve vatandaşlar, enflasyon nedeniyle yeterince satış yapamamaktan ve yüksek odun fiyatlarından şikayetçi. Esnaf, geçen yıl odunun tonunun 3 bin 500 lira olduğunu, bu yıl ise 5 bin 500 liraya çıktığını belirtti. Vatandaşlar ise geçen yıla göre yarı yarıya daha az odun alabileceklerini ifade etti.

BURHAN DEMİRCİOĞLU / OSMANİYE

Osmaniye'de Keresteciler Sitesi'nde esnaf satışlardan; vatandaşlar ise odun fiyatlarından şikayetçi. Oduncu esnafı Ökkeş Ergen, "35-40 seneye yakındır odun, kömür işleri yapıyorum. Şu an için biraz hareketlilik var. Fiyatlar konusunda da enflasyon oranında gerçekten de biraz pahalılık var, yok diyemeyiz" dedi. Odun almaya gelen yurttaş Eyüp Aba ise "Bu yıl, geçen yıl aldığımızın yarısını ancak alacağız, yapacak bir şey yok. Zeytin bahçelerinden, portakal bahçelerinden kesilen kırıntıları toplayarak eksiğimizi telafi edeceğiz" diye konuştu.

Osmaniye'de Keresteciler Sitesi'nde odun satan esnaf da vatandaşlar da enflasyon nedeniyle mağdur. Esnaf artan fiyatlar nedeniyle yeterince satış yapamamaktan, vatandaşlar ise odun fiyatlarından şikayetçi. Esnaf, geçen yıl odunun tonu 3 bin 500 lira iken, bu yıl 5 bin 500 liraya çıktığını ifade etti.

ODUNCU ESNAFI: ENFLASYON ORANINDA GERÇEKTEN BİRAZ PAHALILLIK VAR

Oduncu esnafı Ökkeş Ergen, "35-40 seneye yakındır odun, kömür işleri yapıyorum. Şu an için biraz hareketlilik var. Fiyatlar konusunda da enflasyon oranında gerçekten de biraz pahalılık var, yok diyemeyiz. Geçen sene (tonu) 3 bin 500 liraydı, şu an ise 5 bin 500 lira. Vatandaş pahalı diyor tabiİ ister istemez" dedi.

ODUN ALMAYA GELEN VATANDAŞ: BU YIL, GEÇEN YIL ALDIĞIMIZIN YARISINI ANCAK ALACAĞIZ

Odun almaya gelen Eyüp Aba ise "Odun almaya geldim ama geçen yıl odunlar 3 lira, 3,5 lira iken bu yıl 5-5,5 liraya yükseldi. İstediğimiz odunu bulamıyoruz. Bu yıl, geçen yıl aldığımızın yarısını ancak alacağız yapacak bir şey yok. Zeytin bahçelerinden, portakal bahçelerinden kesilen kırıntıları toplayarak eksiğimizi telafi edeceğiz" diye konuştu.