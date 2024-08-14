Osmaniye'de mısır verimi düştü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çiftçiler, havaların sıcak olmasından dolayı mısır koçanlarının büyümemesinden dolayı verimin düştüğünü söyledi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çiftçiler, bu yıl yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle mısır verimlerinin düştüğünü belirtti. Bölgede ekiminden hasada kadar altı kez sulanması gereken mısır tarlalarında, çiftçiler ilk iki sulama işlemini tamamlayamadı. Sıcak havanın etkisiyle mısır koçanları yeterince büyümedi ve verimde düşüşler yaşandı. Çiftçi Ahmet Demir, "2024 yılı mısır hasadına başladık. Havaların çok kurak gitmesinden dolayı çiftçilerimiz 1 ve 2. sulamayı yapamadı. Dönüme bin 300, bin 100 verim veriyor. Fiyatlarımız 7 bin 300, 7 bin 500 civarı. Devletimizin bu konuda desteklemesini istiyoruz. Verimler üst üste ekilen yerlerde biraz daha az bir de mısırın cinsine göre değişiyor. Diğer yıllara göre verim düşük, çok yağmur olmasına rağmen hava çok sıcak gitti. Çiftçilerimiz sulama yapsa da verim düşük" dedi. - OSMANİYE