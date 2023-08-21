OSMANİYE Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır alım fiyatlarının açıklanması için çağrı yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Osmaniye Ziraat Odası Başkanı Bahadır Sezgin, 'Artan girdi fiyatları ile sıkıntılı bir sezon geçiren üreticilerimizin zarar etmemesi için TMO piyasada gerileyen mısır fiyatlarını dikkate almalı' dedi.

Osmaniye'de mısır üreticisi fiyat bekliyor

OSMANİYE Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır alım fiyatlarının açıklanması için çağrı yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Osmaniye Ziraat Odası Başkanı Bahadır Sezgin, "Artan girdi fiyatları ile sıkıntılı bir sezon geçiren üreticilerimizin zarar etmemesi için TMO piyasada gerileyen mısır fiyatlarını dikkate almalı" dedi.

Sezgin, ilçe oda başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla mısır tarlasında açıklama yaptı. Bölgede hasadına başlanan mısır konusunda çiftçilerin talep ve beklentilerini dile getirmek, ilgili makamlara ulaştırmak istediğini söyleyen Başkan Bahadır Sezgin, "Osmaniye ve bölgede, çiftçilerin yoğun olarak üretimini yaptığı mısırın her hasat döneminde olduğu gibi, bu sezonda da dolu, sel ve sıcaklık gibi bazı doğal afetlere maruz kaldığını, üretim sezonu boyunca fark edilmeyen, bu doğal afet zararının hasatta verim kaybı ile ortaya çıkmakta olduğunu belirtti. Mısırın tozlaşma dönemine denk gelen bu doğal afetler, mısır koçanlarında yüzde 25-30 oranında dane noksanlığına yol açmıştır. Buda yüzde 25-30 verim eksikliği anlamına gelmektedir. Hasat edilmeye başlanılan mısırda piyasada oluşan fiyat belirsizliği, geçmiş yıllarda da çiftçimizi zor durumda bırakmış ve ürünlerini zararına satmak zorunda kalmışlardır. Önceki yıllarda yaşanmış olan mağduriyetler ile tekrar karşılaşmak istemeyen çiftçilerimiz, bir an önce kısır fiyatlarının açıklanmasını ve alım yapılmasını beklemektedir" dedi.