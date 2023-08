Osmaniye'de Çiftçilere Hibe Destekli Makine ve Ekipman Dağıtımı Yapıldı

Osmaniye'de çiftçilere hibe destekli makine ve ekipman dağıtımı yapılırken, bu yık 30 milyon liradan fazla katkı sağlandığı ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Osmaniye'deki çiftçiler için temin edilen hibe destekli makine ve ekipmanların dağıtımı yapıldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen dağıtım törenine Vali Erdinç Yılmaz, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı. İl Müdürü Mustafa İlmeç, 2023 yılında bakanlık tarafından Osmaniye'ye 30.8 milyon hibe desteği sağlandığını söyledi.

Bugün de çiftçinin ihtiyaç duyduğu makine ekipmanların dağıtımının yapıldığını belirten İl Müdürü İlmeç, "Çiftçilerimizin makine ekipman parklarının yenilenmesi, daha teknolojik makinalara kavuşması için yüzde elli hibe desteği vererek çiftçilerimizin bu alet ekipmanlara sahip olmasını sağlıyoruz. Özellikle bu projeyle birlikte Osmaniye ilimizde 133 çiftçimize 7 milyon liralık bir hibe desteği ödemiş bulunuyoruz"dedi.

Diğer önemli bir projenin de kırsal dezavantajlı alanların kalkınması projesi olduğunu ifade eden İlmeç, "Bu projeyle de yine alet ekipman dağıtımı yaptık. Yine bu proje özellikle bizim Hasanbeyli, Düziçi, Bahçe ilçelerimizde Yaklaşık olarak 52 köyümüzde uygulanmakta. Kırsal dezavantajlı alanlar projemiz 600 rakımın üzerinde bulunan yerleşim yerlerine uygulanan bir proje. Bu çerçevesinde özellikle 155 çiftçimize 1,5 milyonluk bir makine ekipman hibesi sağlamış bulunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızca ilimizde yürütülen projeler çerçevesinde, 2023 yılında toplam 30.8 milyon hibe desteği sağlandı. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) 115 kişiye 1.3 milyon, Bireysel Sulamada 52 kişiye 3 milyon, ekonomik yatırımlarda 5 kişiye 16 milyon, uzman eller projesi çerçevesinde 14 kişiye 3.5 milyon ve Makine Ekipman Destekleri çerçevesinde ise 133 çiftçimize 7 milyon liralık bir hibe desteği sağlanmış bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

"Tarımdaki yenilikleri iyi değerlendirirsek hep kazanırız"

Her alanda çiftçilere desteği sürdürmenin, destek olmanın çok önemli olduğunu dile getiren Vali Erdinç Yılmaz ise "Çiftçilerimizin para kazanması, çiftçilerimizin ekonomilerinin düzelmesi, gerçekten ekonominin can damarlarından birisini oluşturuyor. Bu desteklerin de önemli olduğunu görüyoruz. Bugün makine desteğinin yapılmasını ve bu makineleşmenin tarımda, teknolojinin kullanılması anlamında da önemli bir destektir. Şunu çok iyi düşünmeli ve yapmalıyız. Eğer tarımdaki yenilikleri, gelişmeleri, iyi değerlendirirsek hep kazanırız. Biliyorsunuz, makineleşme hem verimi arttırır, hem de iş gücünden, zamandan ciddi tasarruf sağlar. Bir de makineleşmeyi, teknolojiyi en doğru, en iyi kullanmayı bilmeliyiz. Çünkü her şey değişiyor her şey gelişiyor. Dolayısıyla teknikler gelişiyor. Yeni yöntemler, yeni bilgiler öğreniliyor. ve bu bilgileri öğrenecek ve bunları da uygulayacak bir anlayışta olmalıyız. Eğer biz bu bilgileri doğru alır, doğru kullanırsak çok daha karlı bir iş yapmış oluruz. Yani bilgiye harcayacağınız para hiçbir zaman boşa gitmez ama onu doğru harcarsanız. Onu doğru yönetirseniz asla boşa gitmez. Yaptığınız harcamadan daha fazlasını kazanırsınız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çiftçilere çekleri Vali Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi. Programın son bölümünde Vali Yılmaz ve protokol mensupları, makine ve ekipman parkını gezerek bilgi aldı. - OSMANİYE