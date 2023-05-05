Osmaniye'de çiftçilere devlet destekli traktör

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ORKÖY projesi çerçevesinde çiftçilere hibe destekli traktör, tambur verildi.

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğünce, 6 köyde toplam 60 kişi içerisinden 2 adet traktör, 1 adet tambur, 36 adet süt sığırı ve 22 adet süt koyunculuğu için kura çekimi yapıldı.

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Orköy Birim Sorumlusu Fatih Sümbül, "İşletme Müdürlüğümüz 2023 yılı çerçevesinde desteklenmiş olup 6 köye çeşitli hibe ve destekler verilmiştir. Bu köylerden bir tanesi de Çatak köyüdür, 2 adet traktör ve 1 tane tambur vermiş bulunmaktayız. Teslimatlarını bugün gerçekleştiriyoruz. Traktörlerin yüzde 20'si devlet tarafından karşılanmaktadır. Kalanın yüzde 80'i, 1 yıl ödemesiz 5 yıl eşit taksitler şeklinde faizsiz ödenecektir" dedi.

Kurada isimleri çıkan çiftçiler Hasan Çam ve Süleyman Çömez ise devletin her zaman olduğu gibi çiftçisinin yanında olduğunu kaydetti. - OSMANİYE