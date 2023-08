Osmaniye'de Çiftçiler Mısır Taban Fiyatının Açıklanmamasına Tepki Gösterdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de mısır hasadı yapan çiftçiler mısır taban fiyatının hala açıklanmamasına tepki gösterdi. Çiftçi Sami Turay, "Her yıl olduğu gibi artan maliyetlerden her sene bir makinemizi satmak zorunda kaldık. Bu yıl da herhalde tarlayı satacağız. Her yıl bir motorumuzu, traktörümüzü sattık. Bu sefer de tarlayı satıp, köleleşmeye devam edeceğiz" dedi.

Osmaniye'de mısır hasadı yapan çiftçiler mısır taban fiyatının hala açıklanmamasına tepki gösterdi. Çiftçi Sami Turay, şunları söyledi:

"Biz her yıl olduğu gibi bu yıl da hüsrana uğradık. Mısırımızdan istediğimiz verimi alamadığımız gibi, devletimizin bize her yılki verdiği desteği de göremedik. Mısırımızın maliyetini her yıl 5 bin 500'den açıkladığı gibi, bu sene ovada mısır kalmadığı halde fiyatı açıklanmadı.

Mısırımızdan ötürü olan mazot artışları, gübre artışları… Bu konulardan şikayetçiyiz. Her yıl olduğu gibi, artan maliyetlerden her sene bir makinemizi satmak zorunda kaldık. Bu yıl da herhalde tarlayı satacağız. Destekler, mazot desteği falan… Hiçbiri bizi kurtarmıyor. Ovada, hiçbir yerde mısır kalmadığı halde, bugün şu tarihte mısırın fiyatı belli değil. Geçen sene 5 bin 500, 5 bin 800 liraya giden mısır hala bugün 5 bin lirada duruyor. Sesimizi duyuramıyoruz. Perişan haldeyiz. Dediğim gibi her yıl bir motorumuzu traktörümüzü sattık. Bu sefer de tarlayı satıp, artık köleleşmeye devam edeceğiz."

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç ise şöyle konuştu:

" Çukurova'da görmüş olduğunuz üzerine hasat başlamış. Hatta bitme noktasına geldi. Çiftçilerimizin yanındayız. Hasadı izliyoruz. Fakat çiftçilerimiz dertli, sıkıntılı. Bir türlü bitmeyen, bir türlü çözülemeyen dertleri var.

Mısır fiyatının hala açıklanmamış olması… Çukurova'da mısır hasadının sonuna yaklaşıyoruz, ama hala fiyat yok. Geçen yıl 5 bin 750 liraya, 5 bin 500 liraya giden mısır şu an itibariyle 5 bin liraya bile alıcı bulamıyor, çiftçinin elinde kalmış durumda. Tüm maliyetler yüzde yüz, hatta yüzde yüzü geçen artışlar görülürken; mısır üreticisinin çiftçimizin elinde kalmıştır.

İki ay öncesinde 17-18 lira olan mazot, şu an itibariyle 40 TL olmuş durumda. Ama bunun yanında mısır üreticisi mısırı satamaz hale geldi. Şu gün olmuş, hala mısır fiyatı açıklanmadı. Ne yapacak bu çiftçilerimiz? Nereye gidecek? Mısırlarını nereye verecekler?"