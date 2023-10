Osmaniye'de benzine gelen zam vatandaşları isyan ettirdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Benzine dün gece gelen 1 lira 48 kuruşluk zamma Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar tepki gösterdi. Akaryakıt istasyonuna benzin almaya gelen Enver Eker, "Artık bu zamlardan yılgın olduk, perişan olduk. Her gün zam, her gün zam. Bugün benzine, geçen hafta mazota geldi. Artık hükümetin buna bir çare bulması lazım.Yeter artık yorulduk. Tarla süremiyoruz, aracımıza binemiyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde benzine gelen 1 lira 48 kuruşluk zamma vatandaşlardan tepki geldi.

"ARTIK ARABAYA BİNEMEZ OLDUK"

Enver Eker, "Artık bu zamlardan yılgın olduk, perişan olduk. Her gün zam, her gün zam. Bugün benzine, geçen hafta mazota geldi. Artık hükümetin buna bir çare bulması lazım. Yeter artık yorulduk. Tarla süremiyoruz, aracımıza binemiyoruz. Mazota ve benzine geldiği zaman zam, memlekette her şeye geliyor. Nakliyeden, iğneden ipliğe kadar her şeye geliyor ve bu vatandaşımızın cebine yansıyor. Perişan haldeyiz" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Ne diyeyim işte, görüyorsun ortamı, ortamda böyle işte sıkıştık hep başımızda. Her gün zam, her gün zam usandık ya. Artık arabaya da binilmez oldu. Her şey pahalandı usandık. Allah yardımcımız olsun, başka bir şey yok yapacak" diye konuştu.