Osmaniye'de Balık Satışları Düşüyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de yıllardır balıkçılık yapan esnaf balık satışlarının düştüğünü ifade etti. Bir müşterisinin yarım balık almak istediğini söyleyen esnaf Sedat Baştin, "Her zaman 2-3 kilogram balık vermiş olduğum vatandaş şimdi tane tane alıyor, adet alıyor. Şu somon, 'Bunun yarısını bölme imkanın var mı' diyor. Yani yazık günah, vatandaşımız gerçekten çok çıkmazda" dedi.

Osmaniye Balıkçı Sokağı'nda balıkçı esnafı satışlardan memnun olmadığını belirtiyor. Daha önce 15 balıkçının açık olduğu sokakta bu yıl 4 dükkan satış yapıyor. Diğer 11 dükkan ise kapalı veya satılığa çıkarılmış durumda.

"ÇOĞU ESNAFIMIZ DÜKKANLARINI KAPATTI"

Yaşadıkları sorunları anlatan esnaf Sedat Baştin, şunları söyledi:

"Atadan dededen gelme balıkçıyız ama şöyle sokağımıza baktığımız takdirde çoğu esnafımız bu zamlardan dolayı, fiyatların fahiş yükselmesinden dolayı dükkanları kapatmış durumda. Geçen sene bu sokakta adım atacak yerimiz yoktu, vatandaşlar birbirine çarpıyordu ama şu an için bakın gördüğünüz gibi hep kapalı. Hep harabeye döndük niye; hep fahiş fiyatlardan dolayı. Vatandaş buraya geliyor diyor ki; 'İstanbul'da falan yerde şurada hamsi şu kadar'. Tamam da oradan buraya gelene kadar 3 el değiştiriyor. Nakliyesi haddinden fazla.

"YARIM BALIK ALMAK İSTEYEN OLUYOR"

Vatandaş geliyor hane başı kardeş biz 4 kişiyiz şu balık, her zaman 2-3 kilogram balık vermiş olduğum vatandaş şimdi tane tane alıyor, adet alıyor. Şu somon, 'Bunun yarısını bölme imkanın var mı' diyor. Yani yazık günah, vatandaşımız gerçekten çok çıkmazda. İçler acısı bir hale geldik. Şimdi şu an için sadece inancın olsun şu kullanmış olduğumuz, balığın üzerine atmış olduğumuz buz parasını çıkartamıyoruz. Buza verdiğim paraya mı, elektriğe mi, su mu, işçi parası mı, poşete mi... İçerideyiz, çok çok içerideyiz. Kurtarmıyor ama ne yapacaksın? Balıkçıya bir dünya hesabımız olmuş, yok. Bu şartlarda nasıl para kazanacaksın? Çupralarımız 80 liraydı, 70 liraya veriyordum ben bu balığı şimdi 200 lira, 220 lira oldu. 150 liraydı jumbo karidesimiz geçe sene, şu an için 650 lira. Beş kişilik adam 2 tane karides şöyle teraziye koyalım buyurun 85 lira. Şu 2 tane karides 85 lira, 4 kişi bunu nasıl yiyecek? Düşünün artık 4 kişinin yeme imkanına sahip değiliz."