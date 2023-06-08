Osmaniye'de 417 çiftçiye 41,7 ton soya tohumu dağıtıldı

OSMANİYE'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında yüzde 75 hibe destekli, 417 çiftçiye dağıtılan 41,7 ton soya tohumu, toprakla buluştu. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, geçen yıl Osmaniye'de 33 bin 568 dekar alanda 13 bin 314 ton soya verimi elde edildiğini belirterek, üretimde kentin Türkiye genelinde 4'üncü sırada yer aldığını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında yüzde 75 hibe destekli, 417 çiftçiye 41,7 ton soya tohumu dağıtıldığını belirtti. İlmeç, dağıtılan tohumların toprakla buluşturulduğunu kaydederken, Ekildiği alan başına protein açısından en verimli bitkilerden biridir. Hayvan yem sanayisinde büyük bir rol oynar. Soya fasulyesinin yağının sıkılması sonucu geriye kalan soya küspesi yem sanayisinde en fazla kullanılan hammaddedir. Bitkinin tohumlarından elde edilen sıvı yağ yemeklik yağ olarak kullanılır ve dünyada bu hususta en çok kullanılan yağlardan biridir. Soya kuruyemiş alanında da kullanılmaktadır. Soya bazlı besin maddelerinin yanı sıra yoğurt ve ekmek benzeri besinler de üretilmektedir. Aynı zamanda toprağın verimliliğini arttırdığı için nadas bitkisi olarak da ekilebilir, bitki toprağa köklerinde bulunan bakteriler yoluyla azot kazandırarak kendisinden sonra ekilecek bitkinin verimini arttırır. Soya bitkisi ayrıca biyoyakıt tüketiminde yoğun olarak kullanılır? dedi.

'ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Yeniköy'de soya tohumunun toprakla buluşturulması programına katılan Müdür Mustafa İlmeç, şunları kaydetti Soya üretimi ülkemiz ve ilimiz ekonomisi için çok önemli. Ülkemiz ihtiyacı olan soyanın yaklaşık olarak yüzde 90'lık kısmını ithal ediyor. Tabi buradaki ithalatın önüne geçmek içinde bizim soya üretimini arttırmamız gerekiyor. Osmaniye toplam 33 bin dekarlık alanda yaklaşık 14 bin tonluk bir soya üretimiyle Türkiye'de 4'ncü sırada yer alıyor. Biz bu yıl, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel üretim Genel Müdürlüğü destekleriyle 417 çiftçimize yaklaşık olarak 5 bin dekarda üretim yapabileceğimiz bir soya tohumunu yüzde 75 hibeli olarak çiftçilerimize teslim etmiştik. Tabi soya ilimiz iklimi düşünüldüğü zaman hem birinci ürün olarak ekiliyor hem de ikinci ürün olarak ekilmektedir.? (DHA)