Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Osmangazi Köprüsü'nden Rekor Geçiş Sayısı!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Nisan'da Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 araç geçişiyle rekor kırıldığını, 4 Nisan'dan bugüne kadar ise köprüyü 835 bin 128 aracın kullandığını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'u Ege Bölgesi'ne bağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli bileşeninin Osmangazi Köprüsü olduğunu belirtti.

Köprünün 1 Temmuz 2016'da hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Eski yolu kullanarak Körfez'i geçmek yaklaşık 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Bayram tatili gibi yoğun günlerde de bekleme süreleri uzuyordu. Osmangazi Köprüsü sayesinde bu geçişi 6 dakikaya indirdik. Köprü sayesinde ciddi zaman ve yakıt tasarrufu sağlandı. Artık vatandaşlarımız hem kilometrelerce yol gitmek hem de feribot beklemek sorunda kalmıyor."

Garanti karşılama oranı yüzde 209'a çıktı

Uraloğlu, 13 Nisan'da Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 araç geçişi ile rekor kırıldığını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Bu tarihte yapılan geçiş sayısı, garanti edilen araç sayısının 2,94 katı oldu. 13 Nisan'da ulaşılan rakamla 24 Haziran 2023'te 111 bin 770 araç geçişi ile kırılan rekor geçilmiş oldu. Osmangazi Köprüsü'nden bayramın ikinci günü 109 bin 688, üçüncü günü 111 bin 699 araç geçişi oldu. Yani bayram dönüşünde araç hareketliliğinde ciddi oranda artış yaşandı. 4 Nisan'dan bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 araç kullandı. Garanti karşılama oranı ise yüzde 209'a çıktı."

Kaynak: AA / Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Osmangazi Köprüsü Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı ne zaman? 1461 Trabzon - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1461 Trabzon - Bucaspor maçı CANLI İZLE! Pendikspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE! Tuzlaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Göztepe maçı CANLI İZLE! Bugün yargı dizisi var mı? 14 Nisan Pazar Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kabine toplantısı hangi tarihte yapılacak, kararları neler olacak? PAZAR GÜNÜ ECZANE AÇIK MI? Pazar günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler il il listesi! 14 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 14 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14 Nisan dün gece deprem mi oldu? Balistik füze nedir? Balistik füze türleri nelerdir? Balistik füze menzili nedir? Balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri nedir, hangi ülkelerde var? OHAL ilan edilecek mi 14 Nisan 2024? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title