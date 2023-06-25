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Osmangazi Köprüsü'nden 111 Bin 770 Araç Geçti

Osmangazi Köprüsü'nden 111 Bin 770 Araç Geçti

Ekonomi Haberleri

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Haziran'da Osmangazi Köprüsü'nden 111 bin 770 aracın geçtiğini duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Haziran'da Osmangazi Köprüsü'nden 111 bin 770 aracın geçtiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "24 Haziran'da 111 bin 770 araç Osmangazi Köprüsü'nden geçti. Hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adıyız! Bu daha başlangıç... Ardından eriştirip kavuşturan hangi ulaşım rekorları gelecek merak ediyor musunuz? Bekleyin, geliyor gelmekte olan" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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