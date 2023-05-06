OSİAD'ın 32. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneğinin (OSİAD) 32. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM Osb ) Konferans Salonu'ndaki genel kurula OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci'nin yanı sıra Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

ASO Başkanı Ardıç, burada yaptığı konuşmada, son olarak açıklanan sanayi üretim verilerindeki gerilemenin üreticiler açısından zorlaşan koşulları yansıttığını söyledi.

Gayri safi sabit sermaye oluşumu ve makine-teçhizat yatırımlarının zayıf bir görünüm sergilediğine dikkati çeken Ardıç, şu ifadeleri kullandı:

"Finansmana erişimde ağırlaşan koşulların devam etmesi halinde, sanayi üretimi göstergelerinin daha da bozulması kaçınılmazdır. Üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde, kredi talepleri karşısında bankaların talebimiz dışında komik rakamlar sunmaları bu miktarlarla üretim ve yatırım yapmamızı çok zorlaştırıyor. Son dönemde yatırım yapma konusundan sanayicilerimizin ciddi talebi söz konusu ve bunu gerçekleştirmek için de yüksek oranda sermayeye ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz."

Ardıç, dünyadaki ekonomik konjonktürün içinde bulunduğu durumun, kendilerini verimliliği ön plana alan yenilikçi bir yaklaşımla üretmeye sevk ettiğini dile getirdi.

Ülke ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Ardıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ama biz sorunlara değil çözüme odaklanmaktan yana olduk ve önümüzdeki dönemde de bu ilkemizden taviz vermeyeceğiz. Katma değerli ve yüksek teknolojiye sahip sanayi ürünlerini üretmek yerel kalkınma ve ulusal kalkınma için her zamankinden daha kıymetli. Mevcut küresel gelişmelerin bizlere öğrettiği yeni normaller çerçevesinde, ekonomik hayatın gidişatını aksatmamak ve ülkemiz ekonomisinin üretim ve ihracat ağırlıklı katkılara devam etmektir. Bu azim ve enerjinin sanayicimizde fazlasıyla olduğunu biliyorum."

"OSİAD, tüccar ve üreticimizi koruma gayret içinde"

ATO Başkanı Gürsel Baran da OSİAD'ın OSTİM'e katkılar sağladığını ve bütün üreticileri bir araya getirerek onların dertleriyle dertlenen bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde dünyada üretim fabrikaları kapanırken Türkiye'deki OSB'lerde yer bulunamadığına dikkati çeken Baran, şunları söyledi:

"Biz bir anda dünyanın en çok maske üreten ülkesi olduk. Bir anda solunum cihazı üretmeye ve bunları dünyaya ihraç etmeye başladık. İhtiyaç olan her yerde Türk insanı var. Savunma sanayisinin kalbi Ankara. Ankara'nın kalbi de OSTİM. Savunma sanayisinin tedarikini yapan firmalarımızın tamamı OSTİM'de. Ankara'nın bütün Türkiye'den daha farklı ihracat kilogram fiyatının olmasını sizler sağlıyorsunuz. Sağlık ve medikal alanında önemli girdilerimiz var. Raylı sistemler, inşaat malzemeleri burada üretiliyor. Burada binlerce ürün üretip ihraç ediyoruz. OSTİM'i bu anlamda başarılı buluyorum."

Baran, OSTİM ve OSİAD'ın önemli konularla ilgilendiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı yerlilik ve milliliğin OSTİM'in en önemli konularından olduğunu kaydetti.

OSTİM ve OSİAD'ın şiddet görmüş kadınların istihdam edilmesine yönelik icraatları olduğunu anlatan Baran, "OSİAD, birçok alanda OSTİM'li kardeşlerimize eğitimler veriyor. Buradaki tüccar ve üreticimizi koruyup kollayarak onların sıkıntılarını çözme gayret içinde." diye konuştu.

"Yıllarca uyguladığımız inşaat odaklı büyüme modeli yanlış"

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci de ülkenin son 4 yıldır felaketler silsilesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

OSTİM'in bir marka haline geldiğini anlatan Ekinci, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada üretilen ürün dünya pazarlarında raflarda yerini almaya başladı. Son yıllarda ise kümelenme çalışmalarıyla katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretmeye başladık. Türkiye ağır bir ekonomik krizden geçiyor. Yıllarca uyguladığımız inşaat odaklı büyüme modeli yanlış. Teşvik ve destekler sürekli inşaat, hizmet ve turizm sektörüne aktarıldı. Böyle olunca ekonomi betona bağımlı hale getirildi. İnşaat sektörü durağan bir ekonomide harekete geçirilebilir ama sürdürülebilir değildir. Kalıcı büyüme üretimle olur. Cari açığı AVM yaparak kapatamayız. AVM'lerle değil teknokentler ile övünmeliyiz."

Ekinci, son dönemde yaşanan yüksek enflasyonun KOBİ'lerin satın alma gücünü ve sermaye yapısını bozduğunu ifade ederek, KOBİ'lerin üretimde hak ettiği alın terinin karşılığını alamadığını dile getirdi.

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da OSTİM'in Ankara'nın sanayileşmesinde önemli bir kuruluş olduğunu kaydetti.

Sanayi alanı olarak bakıldığında Ankara'nın Türkiye'deki bir numaralı sanayi bölgesi olduğunu ifade eden Aydın, "Bölgeyi ve buradaki işletmeleri daha rekabetçi yapmak için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay da sanayi bölgelerinin kalkınmanın öncüleri olduğunu ifade ederek, "Sanayi bölgeleri, şehirdeki ekonomiyi canlandıran, yöneten ve ihracatı artıran birer kalkınma modeli haline geldi." dedi.

Toplantıda, siyasi partilerin temsilcileri de birer konuşma yaptılar.