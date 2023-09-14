OSİAD Başkanı: Dijitalleşme ve yeşil ekonomi iş dünyasına yol haritası sunacak

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, dijitalleşme ve yeşil ekonominin Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ele alınmasının iş dünyasına bir yol haritası sunacağına işaret etti. Ekinci, OVP'nin yeşil ve dijital dönüşüme vurgu yapan en önemli farkı olduğunu belirtti.

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, dijitalleşme ve yeşil ekonominin Orta Vadeli Program ( Ovp ) kapsamında ele alınmasının iş dünyasına bir yol haritası sunacağına işaret etti.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2026 yıllarını kapsayan Ovp'nin öncekilerden en önemli farkının yeşil ve dijital dönüşüme yapılan vurgu olduğunu belirtti.

Türkiye ve dünyada ekonomik düzenin, toplumsal yapının büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiğini ifade eden Ekinci, ekonomisini nitelikli hale getiren ülkelerin rekabet üstünlüğünü elde edebileceğine dikkati çekti.

Dijitalleşme ve yeşil ekonominin OVP kapsamında ele alınmasını önemli bulduklarına işaret eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önemli avantajlarından biri sahip olduğu genç nüfustur. Yetişmiş gençlerimizi üreten bir güç haline getirdiğimizde önümüz çok açılacaktır ki bunun da yolu ekonomiye derinlik kazandırmaktan geçmektedir. Orta Vadeli Plan'da 'yeşil ve dijital dönüşüm'e yapılan referanslar, iş dünyasına da bir perspektif ve yol haritası sunmaktadır."

Ekinci, OVP'de başta enflasyonla mücadele ve büyüme olmak üzere hedeflerde daha gerçekçi bir yaklaşımı gördüklerini de belirtti.