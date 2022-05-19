OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD), "19 Mayıs'ın 100. yılı Coşkusu" fotoğraf sergisini açtı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümünde Samsun'da gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin fotoğraf sergisi OSİAD fuaye alanında açıldı.

Serginin açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Başkanı Orhan Aydın, Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı İbrahim Karakoç'un yanı sıra OSTİM'deki kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünde Samsun'da düzenlenen etkinliklere katıldıklarını, özgürlük ve bağımsızlık ateşinin yakıldığı İlkadım Anıtı'na çelenk koyduklarını belirterek, "100.yıl etkinliklerine ilişkin fotoğraf sergisini iki yıldır, salgın nedeniyle, açamamıştık. Kısıtlamalar kalkınca, ziyaretçilerin beğenisine sunduk." ifadesini kullandı.