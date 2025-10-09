OSBÜK, Yeni Eğitim Modeli ile Nitelikli İş Gücü Yetiştirecek

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıkları işbirliğiyle sanayicilerin insan kaynağı ihtiyacının karşılanması için yeni bir eğitim modelini devreye aldı.

OSBÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, mesleki eğitime yönelik bu yeni model kapsamında, Türkiye'deki 282 OSB ile 246 halk eğitimi merkezi eşleştirildi.

Halk eğitimi merkezlerinde, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu beceride insan kaynağı yetiştirilecek.

Bu işbirliğinin tanıtımı için Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü'nün katıldığı bir tanıtım toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, burada yaptığı konuşmada halk eğitim merkezleri-OSB işbirliği modelinin, diğer sektörlere de sirayet etmesini beklediğini aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan da sanayi sektöründe üretim biçimlerinin hızlı değişim gösterdiğini, değişime cevap verebilmek için de esnek modellere ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

"Yeni bir model olacak"

OSBÜK Başkanı Kütükcü de halk eğitimi merkezlerinin esnek yapısı ve mesleki eğitim tecrübesinin, sanayicinin ihtiyacı ile bir araya getirildiğini belirtti.

Bu çalışmayla firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştireceklerine işaret eden Kütükcü, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki kurslar açarak beceri temelli eğitim sağlayacağız. Halk eğitim merkezlerini üretim süreçlerine entegre edeceğiz ve bu sayede sanayi-eğitim işbirliği daha da güçlenecek. Sanayimizin sürdürülebilir büyümesi ve rekabetçiliği yalnızca teknoloji yatırımlarıyla değil, aynı zamanda bu teknolojiyi kullanabilecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesiyle mümkün. Halk eğitim merkezlerimizle OSB'ler arasında kurulacak köprü sayesinde, mesleki eğitim yerelden güçlenecek sanayiye doğrudan katkı sağlayacak. Bu çalışma nitelikli insan kaynağı konusunda Türkiye'de yeni bir model olacak."