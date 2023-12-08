OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması'nda dereceye giren firmalara ödülleri verildi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "2023 yılında organize sanayi bölgelerimizde 1400'den fazla yeni parsel üretime kazandırıldı. Böylece organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan fabrika sayımız 67 bini aştı." dedi.

OSBÜK tarafından Türk Hava Yollarının (THY) kargo şirketi Turkish Cargo'nun sponsorluğunda organize edilen "Osb Yıldızları Araştırması Ödül Töreni", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Kütükcü, törende yaptığı konuşmada, üretimin ve ticari hayatın tüm dünyada baskı altında olduğu bir dönemde etraftaki savaşlara, istikrarsızlıklara, yüksek enflasyona, artan maliyetlere ve tüm diğer zorluklara rağmen OSB sanayicileri olarak Türk bayrağını dünyanın her köşesinde dalgalandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle bugün Türkiye'de organize sanayi bölgesi olmayan il kalmadığını aktaran Kütükcü, Türkiye'deki OSB sayısının, Tarıma Dayalı İhtisas OSB'lerle 392'ye ulaştığını kaydetti.

Kütükcü, sadece bu yıl 9 yeni organize sanayi bölgesi kurulduğu bilgisini paylaşarak, "2023 yılında organize sanayi bölgelerimizde 1400'den fazla yeni parsel üretime kazandırıldı. Böylece organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan fabrika sayımız 67 bini aştı." diye konuştu.

"İstihdamda rekor üstüne rekor kırıyoruz"

Organize sanayi bölgelerinin, ülkedeki toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirerek Türk sanayisinin taşıyıcı kolonu haline geldiğine dikkati çeken Kütükcü, "İstihdamda ise rekor üstüne rekor kırıyoruz. Organize sanayi bölgelerimiz 2023 yılında 100 bine yakın insanımıza doğrudan istihdam sağlayarak toplamda 2 milyon 577 sayısına ulaştı. OSB'lerimizdeki toplam kadın çalışan sayımız da 600 binin üzerine çıktı. Organize sanayi bölgelerimizde kadın istihdamı, toplam istihdamın yüzde 25'ine ulaştı. İnşallah çok daha yüksek oranlara ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Kütükcü, OSB Yıldızları Araştırması'na katılan firmaların cirolarının, bir önceki yıla göre yüzde 97 artarak 667 milyar liraya, ihracatlarının yüzde 8 artarak 12,5 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Araştırmaya katılan firmaların AR-GE harcamalarını ise yüzde 115 arttırarak 2 milyar 932 milyon lirayla rekora imza attığını vurgulayan Kütükcü, bu firmaların istihdamının da 2022 yılında yüzde 13 arttığını söyledi.

Kütükcü, Milli Teknoloji Hamlesi'nin ana bileşenleri olan yüksek teknoloji, inovasyon, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında hayata geçirdikleri yeni projelerle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türk sanayisinin niteliksel dönüşümüne de öncülük yapmaya talip olduklarını sözlerine ekledi.

"Turkish Cargo dünyada ilk 5'e girdi"

Türk Hava Yolları Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen de istikrarlı ekonomik büyüme ve gelişmenin ayrılmaz parçası olan lojistik sektörünün kritik rolünün ve öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Türk sanayi ve üreticisinin emeğinin, bu lojistik ağ sayesinde dünyaya ulaştığını, Türk Hava Yollarının ve Turkish Cargo'nun milli sorumluluk üstlendiğini belirten Özen, "Cumhuriyetimizin 10 yıl sonra 110. yılı ve Türk Hava Yollarının da 100. yılını kutlayacağımız 2033 yılında Türk Hava Yollarının vizyon ve strateji belgesi çerçevesinde Turkish Cargo da dünyanın en büyük ve en iyi 3 hava kargo taşıyıcısından birini olmayı hedeflemektedir." diye konuştu.

Özen, bugün itibarıyla yüzde 5,5'i aşan global pazar payıyla Turkish Cargo'nun dünyadaki hava kargo taşıyıcıları arasında ilk 5'e girdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bütün bunların altında birçok faktörün yanında AR-GE harcamalarının ve teknoloji odağının olduğunu özellikle belirtmek isterim. Turkish Cargo olarak AR-GE, inovasyon ve teknoloji kullanım alanlarını; hizmet sunduğumuz hava taşımacılığı sektöründe satış, pazarlama ve operasyon olmak üzere bütün süreçlere odaklanarak artırıyoruz. Bu alanlara yaptığımız yatırımlarla operasyonlarımızı hem daha hızlı hem daha verimli ve güvenli hale getiriyor hem de müşteri memnuniyetini artırarak büyütmeye devam ediyoruz."

Son 3 yıl içerisinde yeni işe alımlarda kadın çalışan istihdam oranının yüzde 40'ı aştığını aktaran Özen, "Bu gerçekten birçok sektörde örnek olabilecek çok yüksek bir rakam. Yakın zamanda gençlerimizin katılımıyla bu oranın yüzde 50'leri aşabileceğini öngörüyoruz." dedi.

Özen, geliştirdikleri teknolojiler ve kargo taşımacılığındaki dağıtım ağına ilişkin bilgi vererek, "Turkish Cargo'nun Türkiye'nin katma değerli ihracatında hava kargo hizmet sağlayıcısı olarak aldığı özel yeri vurgulamak istiyorum. Aynı yolcu taşımacılığında olduğu gibi kargo taşımacılığında da Türk Hava Yolları, dünyanın en geniş dağıtım ağına sahip." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından organize sanayi bölgelerinde üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan, AR-GE yaparak nitelikli üretim kabiliyetini geliştiren 11 farklı kategorideki 116 firmaya plaketleri takdim edildi.

Törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcıları Zekeriya Çoştu ve Oruç Baba İnan, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı Serdar İbrahimcioğlu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ile sanayiciler katıldı.