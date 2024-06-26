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OSBÜK İstihdam Sayısının 2 Milyon 600 Bini Aştığını Açıkladı

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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genel Başkanı Memiş Kütükcü, 22. Olağan Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, OSB'lerin istihdam sayısının 2 milyon 600 bini aştığını belirtti.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genel Başkanı Memiş Kütükcü, "İstihdam sayımız 2 milyon 600 bin kişiyi aştı" dedi.

OSBÜK, 22. Olağan Genel Kurulu'nu Ankara'da gerçekleştirdi. TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen genel kurula Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSBÜK Genel Başkanı Memiş Kütükcü ve çeşitli illerden gelen çok sayıda sanayici ile iş adamı katıldı. Genel kurulda konuşan Kütükcü, 81 ilde sanayi camiasının her bir mensubu ile bir olduklarını belirterek, "Biz bir oldukça engelleri ve zorlukları da birer birer aşmayı başardık. Çok çalıştık, çok çalıştık ve çok ihracat yaptık. Organize sanayi bölgelerimizi üretim camiamızın en güçlü temsilcisi haline getirdik. Sanayi üretiminin, ihracatın ve ithalatın lokomatifi olduk. Başarımız sınırları aştı, dünyaya örnek olduk. 2020 yılından bu yana çok zorlu dönemler geçirdik. Uzun süren bir pandemi sınavı verdik. Ekonomiyi de olağanüstü etkileyen jeopolitik riskler arttı. Etrafımızdaki istikrarsızlık çemberi giderek daha da alevlendi. Rusya-Ukrayna savaşı hala devam ediyor. Bu yaşanan savaşlar organize sanayi bölgelerimizi etkiledi" ifadelerini kullandı.

Organize sanayi bölgeleri olarak dünyada yaşanan savaşlara ve krizlere rağmen sorunlara teslim olmadıklarını söyleyen Kütükcü, olumsuzluğa odaklanmadıklarını, her zaman üretim ve ihracat dediklerini ifade etti.

"İstihdam sayımız 2 milyon 600 bin kişiyi aştı"

Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerine eklenmesine öncülük ettiklerinin altını çizen Kütükcü, "Bugün OSB'lerin sayısı, 361'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 42'si Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olmak üzere toplamda 403'e ulaştı. OSB'de fabrikalarımızın sayısı 67 binin üzerine çıktı. Sadece son 5 yılda OSB'lerde 700 bin kişiye daha istihdam sağladık. Böylece istihdam sayımız 2 milyon 600 bin kişiyi aştı. OSB'ler, Türkiye'nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirerek, Türkiye sanayisinin lokomatifi haline geldi" diye konuştu.

"İstihdamımız 32,6 milyonu aşarken, işsizlik oranı yüzde 8,5 ile son on yılın en düşük seviyesine geriledi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hayata geçirilen program ve projelerde araştırma ve inovasyon ekosistemlerinin planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla güçlü ve müreffeh Türkiye'nin inşasına katkı sunduklarını vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "260 milyar dolarla yüz yıllık cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat düzeyine ulaştık. İstihdamımız 32,6 milyonu aşarken, işsizlik oranı yüzde 8,5 ile son on yılın en düşük seviyesine geriledi. Son 15 çeyrektir kesintisiz ve istikrarlı ekonomik büyüme sergileyen Türkiye, jeostratejik konumu, genç ve nitelikli insan kaynağı, güçlü lojistik altyapısıyla küresel ekonominin kuvvetli ve güvenilir bir aktörü olmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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