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OSBÜK Başkanı Kütükcü: Sanayi Bölgeleri de Deprem Dirençli Olmalı

OSBÜK Başkanı Kütükcü: Sanayi Bölgeleri de Deprem Dirençli Olmalı
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin deprem geçmişine atıfta bulunarak, sanayi bölgelerinin de deprem dirençli hale getirilmesinin önemini vurguladı. Depremlerin ekonomik maliyetine dikkat çeken Kütükcü, sanayi üretiminde sürekliliğin sağlanması gerektiğini belirtti.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin deprem geçmişine dikkat çekerek, konutların yanı sıra sanayi bölgelerinin de deprem dirençli hale getirilmesinin ülkenin üretim güvenliği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

OSBÜK Başkanı Kütükcü, Ankara'da düzenlenen Deprem Dirençli Yapılaşma Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Başkan Kütükcü, Türkiye'nin son 123 yılda 7 ve üzeri şiddetinde 20 büyük deprem yaşadığını hatırlatarak, deprem gerçeğinin artık göz ardı edilemeyeceğini söyledi. 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük depremde 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, yüzbinlerce bina ve iş yerinin ağır hasar aldığını belirten Kütükcü, "Bu felaketin Türkiye'ye ekonomik maliyeti 148.8 milyar dolar olarak hesaplandı. Devletimizin ve milletimizin olağan üstü çabalarına rağmen, sosyal ve ekonomik hayatımızdaki etkileri hala giderilebilmiş değil" dedi.

"Sanayi üretimimiz, en zor şartlarda bile devam edebilmeli"

Konuşmasında Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin ülkenin sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirdiğinin ve 2 milyon 600 binin üzerinde istihdam sağladığının altını çizen Kütükcü, OSB'lerin ülke ekonomisi açısından stratejik bir role sahip olduğunu vurguladı. Kütükcü, şehirlerin konutları, okulları, hastaneleri, sosyal alanları, sanayi bölgeleri ve diğer tüm yapıları ile bir bütün olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Konutlarımızın deprem dirençlerini tartışır, bunlarla ilgili stratejiler geliştirirken, bu strateji ve planlamaların içerisine sanayi bölgelerimizi de dahil etmek zorundayız. Bugün 81 ilimizde toplam 404 organize sanayi bölgemiz var. Bu OSB'lerde 67 bin fabrika üretim yapıyor. Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşundan 648'i organize sanayi bölgelerinde üretim yapıyor. Bu rakamlar, organize sanayi bölgelerimizin deprem dirençli olması gerektiğini açıkça gösteriyor. Dolayısıyla sadece konutlarımızı değil, aynı zamanda sanayi bölgelerimizi de deprem başta olmak üzere tüm doğal afetlere ve felaketlere hazırlamak zorundayız. Sanayi üretimimiz, en zor şartlarda bile devam edebilmeli."

"Devlet-Millet el ele başarabiliriz"

Depremlere karşı ülke olarak acı tecrübeler yaşandığını ve bundan ders çıkarılması gerektiğini belirten Kütükcü, devlet-millet iş birliğiyle sabır ve ortak akılla deprem dirençli yapıların inşa edilebileceğine inandığını dile getirdi. Kütükcü, OSBÜK olarak, organize sanayi bölgelerinin deprem direncini artırmak için tüm paydaşlarla iş birliği yapmaya her zaman hazır olduklarını sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Doğal Afet Politika Ekonomi Türkiye Deprem ankara OSB

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