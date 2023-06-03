OSBÜK 21. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı

Ankara'da OSBÜK 21. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Elif ER - Celal ATALAY/ANKARA, (DHA) - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun (OSBÜK) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, "Hamdolsun OSB camiamız adına talep ettiğimiz pek çok sorun da çözüme kavuştu. Yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen OSB sanayicilerimizin mağduriyeti ortadan kalktı. OSB sanayicilerimiz kendi dağıtım bölgesinin dışında da lisanssız elektrik üretim tesisi kurma hakkı kazandı. Yenilenebilir enerjide, Güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesislerinin sanayi parselinin en fazla yüzde 25'ine kadar yapılabileceğine ilişkin sınırlama kaldırıldı" dedi. Türkiye'deki 391 organize sanayi bölgesinin çatı kuruluşu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun (OSBÜK) 21. Olağan Genel Kurulu Ankara'da bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım Hasan Büyükdede de toplantıya katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, son 4 yılda organize sanayi bölgelerinden gelen; enerji, mesleki eğitim, lisanssız elektrik üretimi, Organize Sanayi Bölgesi kanunu ve mevzuatlarla ilgili bin 435 sorun ve talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu, BOTAŞ gibi ilgili kurumlarla paylaştıklarını ve takiplerini yaptıklarını söyledi. Kütükcü, "Hamdolsun OSB camiamız adına talep ettiğimiz pek çok sorun da çözüme kavuştu. Yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen OSB sanayicilerimizin mağduriyeti ortadan kalktı. OSB sanayicilerimiz kendi dağıtım bölgesinin dışında da lisanssız elektrik üretim tesisi kurma hakkı kazandı. Yenilenebilir enerjide, güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesislerinin sanayi parselinin en fazla yüzde 25'ine kadar yapılabileceğine ilişkin sınırlama kaldırıldı. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölgelerde tüketim amacıyla kurulan GES yatırımlarına, 4. bölge teşviklerinden yararlanma imkanı getirildi. Taleplerimiz doğrultusunda, Türkiye'de ilk defa ilçe bazlı teşvik sistemi hayata geçirildi. 2020 yılında 21 şehirde 30 OSB'mizi kapsayacak şekilde başlatılan ilçe bazlı teşvik sisteminin kapsamı yine taleplerimiz doğrultusunda genişletilerek 55 OSB'ye yükseltildi" dedi. KÜTÜKÇÜ: OSB'LERDE BEDELSİZ ARSA TAHSİSİ TALEPLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA YÜZDE 1'E ÇIKTI Pandemi döneminde üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için covid testlerinden yerinde aşı uygulamasına, kısa çalışma ödeneğinin başlatılmasından süresinin uzatılmasına değin pek çok uygulamada OSB'lere pozitif ayrımcılık yapıldığını söyleyen Kütükçü, "OSB'lerimizdeki sanayi parsellerinde emsal, taleplerimiz doğrultusunda yüzde 1'e çıktı. Organize sanayi bölgelerimizde kredi desteği için asgari yatırım tutarı şartı kaldırıldı. İlk defa 2018 yılında başlayan OSB'lerde bedelsiz veya kısmen arsa tahsisi uygulaması, bizim taleplerimiz doğrultusunda 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. TEİAŞ sistem kullanım ve işletim bedelleri üzerinden yüzde 76'yı bulan indirimler yapıldı. Bünyesinde enerji üretim santrali bulunan organize sanayi bölgelerimize, TEİAŞ'ın SCADA bağlantısından dolayı yazdığı cezalar yaptığımız çalışmalarla iptal edildi. Üretim hayatının ve ekonominin büyük bir dönüşüm yaşadığı bugünlerde, organize sanayi bölgelerimizi Türk sanayisinin dönüşümünde de öncü yapmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda projeler hayata geçiriyor, iş birliği protokolleri imzalıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yüzde 100 yerli ve milli OSBÜK Bulut Projesi ile organize sanayi bölgelerimize ve katılımcı firmalarımıza veri güvenliği ve yedekleme hizmeti sunuyor, dijital süreçlerin kurulmasına destek oluyoruz. Organize sanayi bölgelerimizin Türk sanayisinin dijital dönüşümüne lokomotif olması için başlattığımız eğitim programıyla, OSB çalışanlarımızdan oluşan bin Dijital Elçi yetiştirdik. Enerji İzleme Sistemimizle, 174 organize sanayi bölgemizin elektrik tüketimlerini anlık takip ediyor, analizlerini yapıyor ve devletimizin enerjide daha doğru politikalar oluşturmasına destek oluyoruz. Enerji tüketimi, istihdam, mesleki eğitim altyapısı, Ar-Ge ve tasarım merkezlerine dair pek çok veriye güvenli erişim imkanı veren OSBÜKnet Projemizle, OSB'lerimizin veri ve bilgiye dayalı analiz kapasitesini yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı. BÜYÜKDEDE: BÜYÜKŞEHİRLERDEN ANADOLU'YA BİR KAÇIŞ VAR Ardından açılama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım Hasan Büyükdede ise büyükşehirlerden Anadolu'ya hızlı bir kaçışın olduğunu ve özellikle 6'ıncı ve 5'inci bölge teşviklerine doğru hızlı bir akımın olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki süreçte de bu akım olacak ve buna da hazırlıklı olmamız gerekecek. İstihdam konusunda ciddi problemlerimiz var. Büyükşehirlerimizde istihdam için gerekli insan kaynağı bulmakta şiddetli bir zorluk var. Fakat bazı bölgelerde ise istihdam fazlamız var. Bu bölgelere doğru transferler önümüzdeki dönemde de olacak ve bütün illerimiz bir noktada birer endüstri alanı, birer OSB alanı haline daha da gelişmiş olarak gelecekler. Bizim OSBÜK'ümüze önümüzdeki dönemlerde o yönden ciddi bir yeni problem ve iş alanları teşekkül etmiş olacak" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİMİ ARTI ULAŞIM EN BÜYÜK SORUNLARIMIZDAN BİRİ HALİNDE' Yeni dönemin en büyük problemlerinden bir tanesinin ise ulaşım olacağına dikkat çeken Bakan Yardımcısı Büyükdede, "OSB'lerin hızla limanlara ulaşmasını sağlayabilmemiz gerekecek. OSB'lerin hızla içindeki demiryolu ağları ve disaparklarının tamamının tamamlanmasının sağlayacak çözümler üretecek döneme girmiş olacağız. Şimdi genişleme dönemindeydik ama yeni dönemde biz istihdam edilecek insanların eğitimi artı ulaşım en büyük sorunlarımızdan biri halinde. Ulaştırma Bakanlığı ile bakanlığımız arasında bir koordinasyon kurulumuz var. Bu kurulu çok daha iyi çalıştırmamız gerekecek ve daha önce kararını verdiğimiz 26 tane disaparkının bir an önce tamamlanmasını sağlayarak bir ulaşım ağının tamamlanmasından yol kastetmemiz gerekecek" dedi.