OSB Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik: Yeni Süreler ve İmkanlar

Güncelleme:
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, ruhsat almayan katılımcılara 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurmaları halinde ek süre verilecek. Bu kapsamda yatırımların tamamlanmasına yönelik yeni haklar tanındı.

Organize Sanayi Bölgeleri ( Osb ) Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, yapı ruhsatı veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almayan katılımcılara, 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurulması halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından en fazla 31 Mart 2028 tarihine kadar süre verilebilecek.

Bakanlıktan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin açıklama yapıldı.

Planlı altyapıları, 2,7 milyon istihdam ve 60 binden fazla faaliyete geçmiş yatırımla sanayinin üretim merkezleri olan Osb'lerin gelişmesini hızlandırmaya ve atıl yatırım yeri kalmamasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu amaçla, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'ne 5 Eylül 2024 tarihinde yapılan değişikliklerle eklenen geçici 12. maddeyle, tüm süreleri tükendiği halde yatırımlarını tamamlamamış ve 5 Şubat 2025 tarihine kadar başvuran katılımcılara, yatırımlarını tamamlamaları için Bakanlığımızca 3 yıla kadar ilave süreler verilmiştir. Bu imkandan yararlanan 4 bin 697 katılımcının, yatırımlarını tamamlamaları ve atıl alanları üretime kazandırabilmeleri için fırsat sağlanmıştır."

Son başvuru tarihi 31 Aralık

Bakanlığa gelen talepler ve yapılan tespitler dolayısıyla OSB içindeki yatırım yerlerinin üretime kazandırılması için yeni bir düzenlenmeye ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 17 Ekim 2025 tarihli ve 33050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, OSB Uygulama Yönetmeliği'ne geçici 13. madde eklenmiştir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 60. maddede belirtilen Bakanlık uzatımı dahil tüm süreleri tükenen ve yapı ruhsatı veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almayan katılımcılara, 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurulması halinde Bakanlık tarafından en fazla 31 Mart 2028 tarihine kadar süre verilebilir. Bakanlık tarafından verilen sürenin hesaplanmasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih esas alınır. Süresi içinde başvuru yapılmayan süresi bitmiş tüm parsel tahsisleri, OSB tarafından iptal edilir."

Yönetmeliğe eklenen geçici 13. maddeyle, süreleri dolduğu halde henüz yatırımlarını gerçekleştirmemiş katılımcılara, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alarak yatırım süreçlerini tamamlayabilmeleri için yeni bir hak tanındığına işaret edilen açıklamada, böylece OSB'lerde yer alan yatırım yerlerinin atıl kalmamasına yönelik, yatırım yapmak isteyen sanayiciler için yeni bir imkan sağlandığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi


