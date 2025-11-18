OSB Yıldızları Araştırması Ödülleri sahiplerini buldu

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, ??????? Osb Yıldızları Araştırması'na katılan firmaların cirolarının 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 1,5 trilyon lirayı aştığını belirterek, "İhracatları yüzde 28 yükselerek 23,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, AR-GE harcamaları yüzde 82,9'luk artışla 14,4 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı." dedi.

Osb Yıldızları Araştırması Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla KOSGEB başkanlık binasında yapıldı.

Kütükcü, burada yaptığı konuşmada, törende, Osb'lerde üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan, AR-GE yaparak nitelikli üretim kabiliyetini geliştiren 12 farklı kategorideki 120 firmaya plaket verdiklerini bildirdi.

Üretim zincirinin tarihi zorlanmalar yaşadığı bir dönemde sanayicilerin yılmadan her krizde yoluna devam ettiğini ve Türkiye'yi güçlü bir sanayi ülkesi haline getirdiğini ifade eden Kütükcü, "371'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 45'i Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olmak üzere Türkiye'de OSB sayımız 416'ya ulaştı. 1961'de Bursa'da başlayan OSB yolculuğumuz, Türkiye'ye ilham oldu. Artık OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. 68 bin fabrikamızın üretim yaptığı OSB'lerimiz, ülkemizin toplam sanayi üretiminin yarısına yakınını gerçekleştiriyor. Toplam istihdamımız 2 milyon 700 bini aştı. Sadece son bir yılda OSB'lerimize 103 milyon 630 bin metrekare yeni sanayi alanı kazandırıldı, 35 bin insanımıza doğrudan istihdam sağlandı. Bu rakamlar gösteriyor ki Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında Türkiye'nin sanayi mimarı olan OSB'lerimiz Allah'ın izniyle ikinci yüzyıl Türkiye'sinin inşasında da güçlü rol alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kütükcü, OSB'lerin, sadece sanayi üretimine değil, istihdama, sürdürülebilirliğe ve dönüşüme de güçlü katkı sağladıklarını dile getirdi.

OSB'lerin ciroları, ihracatları ve AR-GE harcamaları yükselişte

Bu yıl 5'incisini gerçekleştirdikleri OSB Yıldızları Araştırması'na göre, araştırmaya katılan sanayicilerin ciroları, ihracatları, AR-GE harcamaları ve istihdamlarının bir önceki yıla göre arttığını aktaran Kütükcü, şu bilgileri paylaştı:

"Araştırmamıza 104 OSB ve 37 farklı sektörden katılan firmalarımızın, 2024'te bir önceki yıla göre ciroları yüzde 2,2 artarak 1,5 trilyon lirayı aştı, ihracatları yüzde 28 yükselerek 23,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, AR-GE harcamaları yüzde 82,9'luk artışla 14,4 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı. Öte yandan araştırmaya katılan firmalarımızın istihdamı 2024'te yüzde 1,9, kadın istihdamı yüzde 8,7 arttı. OSBÜK olarak 416 OSB'mizin 68 binin üzerindeki fabrikamızın bu yeni döneme adapte olması için yoğun çalışma programı yürütüyoruz. Üreten Türkiye'nin omurgası olan OSB'lerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezimizle karbon nötr OSB hedefi için somut adımlar atıyor, OSB'lerimizin ikiz dönüşümüne rehberlik ediyoruz. Dijital dönüşüme destek olarak OSB çalışanlarımızdan oluşan 2 bin dijital elçi yetiştirdik. Ayrıca bankalar ve finans kuruluşlarıyla yaptığımız protokollerle sanayi işletmelerimizin dönüşüm süreçlerini finanse etmelerine destek olacak mekanizmalara öncülük ediyoruz."

Kütükcü, hedeflerinin, Cumhuriyet'in ilk yüzyılında olduğu gibi ikinci yüzyılda da Türk sanayisine lokomotiflik yapma vizyonunu geliştirerek sürdürmek olduğunu söyledi.

Burada en büyük desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gördüklerini, bu yıl yürürlüğe giren yeni OSB Uygulama Yönetmeliği'nin, bunun en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Kütükcü, "Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerimize ulaşmak için ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinde birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki Türkiye, yarın bugünden daha güçlü bir sanayi ülkesi haline gelecek." dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Törende, OSB'lerde faaliyet gösteren 110 firma, 12 kategoride dereceye girdi.

Buna göre, ödül kategorileri ve bu alanlarda ilk sırada yer alan firmalar şöyle:

"'En çok satış yapan firma' ve 'en çok ihracat yapan firma' kategorilerinde Hyundai Motor, 'satışını en çok artıran firma' kategorisinde CTN Makina ve İnşaat Sanayi, 'ihracatını en çok artıran firma' kategorisinde Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri San. ve Tic. AŞ, 'en çok istihdam sağlayan firma' ve 'en başarılı firma' kategorilerinde Vestel Beyaz Eşya, 'istihdamını en çok artıran firma' ve 'kadın istihdamını en çok artıran firma' kategorilerinde AR Seracılık Tarım Gıda San. ve Tic. AŞ, 'en çok kadın istihdamı sağlayan firma' kategorisinde Nursan Elektrik, 'en çok AR-GE harcaması yapan firma' kategorisinde Vestel Elektronik, 'AR-GE harcamasını en çok artıran firma' kategorisinde Norm Salihli Vida ve Cıvata Makina San. ve Tic. AŞ, 'en performanslı firma' kategorisinde Okuman Medikal Sistemler."

Ayrıca "en çok katkı veren OSB" kategorisinde 10 organize sanayi bölgesi ödüle layık görüldü.