Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı: Uluslararası sermayenin talebi artıyor

Van Organize Sanayi Bölgesi ( Van Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 2023 yılını verimli bir şekilde atlattıklarını ifade ederek, "Özellikle son yıllarda Van Osb'ye çok ciddi uluslararası sermayenin talebi ve teveccühü söz konusudur" dedi.

Acısıyla, tatlısıyla nihayete eren 2023 yılının özellikle Türkiye için sıkıntılı bir yıl olarak geçtiğini ifade eden Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, dünyada eşi görülmemiş çok ciddi bir depremin yaşandığını söyledi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremde 11 ilin çok ciddi şekilde etkilendiğini aktaran Aslan, "50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bütün dünya, ülkemiz ve ilimizle beraber bu hasarların atlatılması, acıların hafifletilmesi adına çok ciddi katkılar sundu. Ülkemiz bir oldu, beraber oldu ve ciddi bir dayanışma örneği sergiledi. Ülke olarak, halk olarak çalışmalar yürüttük ve hala devam ediyor. Temennimiz en kısa sürede vatandaşlarımızın geçici barınma alanlarından çıkartılıp kalıcı konutlarına kavuşması ve hayatlarına rutin olarak devam etmeleridir" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi olarak 2023 yılını verimli bir yıl olarak atlattıklarına dikkat çeken Aslan, "İlimizin büyümesi, kalkınması için Van OSB'nin gelişimi ve artarak büyüyen bir alan olabilmesi için bütün gücümüzle ve paydaş kurumlarımızla çalıştık. Van OSB'nin yeni alanlarının tahsislerini yaptık. Yeni sanayiciler, yeni yatırımcılar kazandırdık. Her gelen yeni sanayici, yeni üretici; Van'a, bölgeye ve ülkeye yatırım demek, gelir demek, istihdam demek ve işsizliğin de düşmesi demektir. Özellikle son yıllarda OSB'ye çok ciddi uluslararası sermayenin, yatırımcıların talebi ve teveccühü söz konusu oldu. Yabancı firmalarımız ulusal boyutta yaptıkları ortaklıklarla Van OSB'ye yatırım yaptılar. Fiziki mekanları, fabrika binaları, idari bölümleri ile beraber bitirdiler. Şu an makine parkurları hazırlanıyor. İnşallah kısa zamanda oradaki makina ve ekiplerin kurulması ile beraber üretim bandına geçecekler. Üretim ile beraber ciddi bir üretim ve istihdam kaynağı oluşturacağız. Yine tekstil bölgemiz ciddi bir gelişim kaydediyor. Daha önce birkaç fabrikamız devreye girmişti. Şu an 15 fabrikamız, ciddi istihdam oranlarıyla üretim yapmaktadırlar. Tabi üretim demek, yüksek istihdam gücü demektir. Ayrıca 100 hektarlık hazır giyim tekstil bölgesinde hem alt yapı çalışmaları hem inşaat çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Kadın istihdamı için anaokulu ve kreş yaptık"

Van Organize Sanayi Bölgesinde yatırımın, alt yapının büyümesi ve geliştirilmesinin yanında üreticilerin ve çalışanların hayatını kolaylaştırmak için onların sosyal, sportif, kültürel, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması boyutunda çalışmalar yürüttük. Van OSB'de özellikle kadın istihdamını kalıcı hale getirmek için bir anaokulu ve kreş tesis ettik. İnşallah yakın zamanda kabulleri yapılıp bize teslim edilecektir. Böylece burada çalışanlarımızın ve işverenlerimizin çocukları burada eğitimlerini tamamlayacaklardır. Ayrıca kadın istihdamının sürekliliğini sağlamak için anaokulu ve kreş önemliydi. İşverenlerde bu konuda verim kaybına uğramadan, belli seviyeye çıkardıkları elemanlarının devamlılığı ile kazanacaktır. Ben bu anlamda valilik ve diğer paydaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hedefimiz Van OSB alt yapısını güçlendirmek"

Hedeflerinin Van OSB'nin alt yapısını güçlendirerek, yatırım yapacak insanlara seçenek sunmak olduğuna vurgu yapan Aslan, "Bu tür sosyal donatılarla amacımız burada yatırımın önünü açmak ve hayatı kolaylaştırmaktır. Aynı zamanda burada çalışanların ve işverenlerin ihtiyaçları olan restoran, kargo, market ihtiyaçları için yaptığımız çarşı projemizin bir kısmını hayata geçirdik. 8-9 tane iş yeri inşa ettik ve onlarda yakın zamanda teslim edilecektir. Böylece buradaki sanayicimizin, çalışanlarımızın hizmetine sunacağız. Van OSB'deki insanların sportif faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri noktasında kapalı bir spor salonu inşa edildi. O da bitti ve yakın zamanda bizlere teslim edilecektir. Orada da çalışanlarımız, iş verenlerimiz boş zamanlarında ya da kendilerinin oluşturdukları bir plan dahilinde sportif faaliyetlerini sürdürebileceklerdir" dedi.

"Van OSB'yi yaşam alanı haline getirmek arzumuzdur"

Konuşmasında Van OSB'nin bir kompleks olduğunu ifade eden Başkan Aslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Van OSB, sadece fabrikaların üretim yaptığı veya çarkların döndüğü, enerjinin harcandığı yüklemelerin, boşaltmaların olduğu bir bölge değildir. Hayatın her anında çalışanıyla, işvereniyle beraber komple bir yapı olarak düşünüp, bunu hayatın her kademesine sunmaktır. Van OSB'yi bir yaşam alanı haline getirmek en büyük arzumuz, en büyük amacımızdır. Çünkü bizler insanız. Çalışanlarımızla beraber birçok ihtiyacımız oluyor. Yani yeme, içme, çalışma ihtiyacı olduğu kadar sportif, kültürel ve eğitim gibi ihtiyaçlarda söz konusu. Dolayısıyla bir kompleks şeklinde düşünüp, hayatın her alanında kendisini hissettirecek bir yapı oluşturmak temel gayemizdir. Yani Van OSB, 2023 yılında üretimini arttırarak devam ettirdi. Kullandığı enerjide de hamdolsun OSB, 2023 yılını diğer yıla oranla yüzde 16'lık bir enerji kapasitesiyle üretimini arttırarak devam ettirdi. 2023 yılında özellikle küresel enerji krizlerinin olduğu dönemlerde alternatif enerji imkanları üzerinde duruldu. Hem dünyada hem ülkemizde sanayi ve endüstri bölgelerinde de en büyük maliyeti, gider kalemini enerji oluşturmaktadır. Ülke olarak enerjide çok ciddi bir şekilde dışa bağımlı bir enerjimiz söz konusu. Bu minvalde ülke ekonomisine katkı olsun diye alternatif enerji kaynaklarına bir dönüşüm söz konusu oldu. 2023 yılında da 15 firmamız kendi çatılarına, güneş enerjisi sistemi kurarak enerji tedariklerini gerçekleştirdiler. Özellikle elektrik, su, yol çalışmaları noktasında ciddi bir şekilde performans gösterdik, çalışmalarımızı yürüttük. Dünyada gittikçe bir enerji ve iklim değişikliğinden kaynaklı çok ciddi doğa olayları söz konusu ve mevsimsel değişimler insan hayatı etkileyecek seviyeye gelmeye başladı. Bu anlamda yeşil dönüşüm noktasında enerjinin daha verimli kullanılması ve hava kirliliğinin en alt seviyelere minimize edilmesi ve kanalizasyon hatlarının hem Van Gölü'ne hem diğer su kaynaklarına zarar vermemesi noktasında çalışmalar yürütüyoruz."

"2024 yılında çalışmalarımız artarak devam edecektir"

Konuşmasında 2024 yılının Türkiye ve dünya için bir selamet yılı olması dileklerinde bulunan Aslan, "Bizler 2024 yılında da OSB'yi büyütmek için çalışmalarımız arttırarak devam ettireceğiz. Van OSB'nin 5. Etabında 63 hektarlık bir alanımız vardı. O alanımızla alakalı alt yapı projelerini tamamladık. İnşallah en kısa zamanda yapılacak yeni ihale ile Van OSB'nin alanını daha da büyüterek yeni yatırımcılar katacağız. Dileğimiz en kısa sürede ihalenin yapılması ve sonuca ulaştırılmasıdır. Yeni üretici ve yatırımcıları kazandırmak için orada arsa tahsislerine başlayacağız. 4. Etabımızda şu an yüzde 70'in üzerinde üretimimiz söz konusudur. Böylece oradaki parsellerimizi yeni tekstil yatırımcılara yeni firmalara tahsisleri yapılarak istihdam potansiyelimize daha da yükselteceğiz. Bulunduğu konum ve tarihi dokusuyla, kültürü, yeraltı ve yerüstü zenginliğiyle, turizmiyle önemli olan ilimizin 2024 yılında hak ettiği yere gelmesini temenni ediyorum. Bizlerde bütün kurumlarımızla, bütün paydaşlarımızla beraber ilimizin gelişmesi, kalkınması için elimizden geleni yapmaya hazırız. İlimize ve ülkemize değer sağlayacak her türlü çalışmadan hiçbir zaman geri durmadık, durmayacağız. Gayemiz insanlarımızın mutlu ve huzurlu olması, refah seviyelerinin yükselmesidir. Bunun için de daha çok çalışmamız lazım" ifadelerine yer verdi. - VAN