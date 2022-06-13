Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı - Haberler

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Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

Sanayi üretimi nisan da yıllık bazda yüzde 6,4 olan beklentileri aşarak yüzde 10,8 arttı.

Sanayi üretimi nisan da yıllık bazda yüzde 6,4 olan beklentileri aşarak yüzde 10,8 arttı. Aylık bazda ise değişmedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı sanayi üretim verisini aktardı. Sanayinin alt sektörleri (incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

Sanayi üretimi aylık aynı kaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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