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Örtü altı yetiştiriciliği yapan üreticilere gübre desteği

Örtü altı yetiştiriciliği yapan üreticilere gübre desteği

Ekonomi Haberleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin finansmanı, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 'Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' çerçevesinde üreticilere gübre desteği verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin finansmanı, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 'Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' çerçevesinde üreticilere gübre desteği verildi.

Üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmanın amaçlandığı proje kapsamında, üreticilerin örtü altı sebze yetiştiriciliği yapması, ÇKS'ye kayıtlı olması, en az 1 dekar ve üstü örtü altı sebze alanına sahip olması şartları aranıyor. Toplamda 8 ilçede, 446 üreticiye, 846 dekar alanda kullanılmak üzere, 21 bin 150 kg NPK gübre (20-20-20+ME) desteği sağlandı. Proje bütçesi 699 bin 895 TL olup, maliyetin tamamı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

Proje ile Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, Terme, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerindeki üreticilerin, yetiştiricilik süresince oluşan gider maliyetini düşürerek kar oranlarının artırılmasını sağlanarak, üreticinin refah seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

19 Mayıs ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal'ın katılımıyla dört üreticiye NPK gübresi (20-20-20 + ME) dağıtımı yapıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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