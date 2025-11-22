Haberler

Ortaköy Esnafından Böcek Ailesi Ölümüne İlişkin Açıklama

Ortaköy esnafı, Böcek ailesinin ölümüne neden olduğu düşünülen olayda sorumluluklarının olmadığını vurguladı, olayın gıda sektörü ve turizme olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

Ortaköy esnafı, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Esnaf, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin olayda sorumlu olmadığını vurgularken, olayın gıda sektörü ve turizm üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Türkiye'yi sarsan 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenerek ölümü ile ilgili olayda soruşturma sürerken Ortaköy esnafı konuya ilişkin açıklama yaptı. Esnaf temsilcileri, Çiğdem, Servet, Kadir Muhammet ve Masal Böcek'in hayatını kaybettiği olayda esnafın sorumlu olmadığı söyledi. Esnaflar, ailenin kaldığı Fatih'teki otel sahibinin sorumluluğunun öne çıktığını belirtirken, olayın turizm ve Türk gıda sektörüne olumsuz yansıdığını ifade etti.

"Esnaf zan altında kaldı, gıda sektörü olumsuz etkilendi"

Ortaköy'de restoran işletmeciliği yapan Ferdi Çelikbağ, bölgede restoranların cirolarının yüzde 70-80 civarında düştüğünü söyledi. Çelikbağ, gıda zehirlenmesi iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ortaköy turistik bir bölge. Bu gündem gıda sektörüne ve turizme zarar verdi. Esnaf zan altında kaldı, gıda sektörü olumsuz etkilendi. Bölgede işini iyi yapan birçok restoran var, ancak işletmeler haksız şekilde zan altında bırakıldı. Gıda nedeniyle zehirlenme olmadığı ortaya çıktı fakat esnaf büyük zarar gördü" dedi.

Çelikbağ, restoranlarının şeffaflığını da vurgulayarak, "Mutfaklarımız tüm müşterilerimize açıktır. Ürünleri doğru şekilde muhafaza ediyor, hijyen kurallarına ve gıda saklama koşullarına uymaktayız. Tüketiciler de restoranlar kadar sorumluluk sahibi olmalı. Bilinçli olarak mekanların seçilmesi gerekiyor. Mutfaklarımızı açarak tüketicilerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaftan 'aileden yana davaya müdahillik' talebi

Beşiktaş Çarşı Esnaflar Derneği avukatı Mehmet Derviş Yıldız ise, Böcek ailesinin vefatı nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. Yıldız, tıbbi bulguların ailenin zehirlenme biçimini ortaya koyduğunu belirterek, "Ortaköy esnafı ilk günden itibaren mağdur edildi. Dernek olarak Böcek ailesinin katli davasında aileden yana müdahil olma kararı aldık. Ailenin kaldığı otel sahibinin karşısında yer alacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
