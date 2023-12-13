Ortahisar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında maaş iyileştirme protokolü imzalandı

Ortahisar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, belediye işçilerinin maaşlarının iyileştirilmesine yönelik ek protokol imzalandığı bildirildi. Protokol ile belediye işçilerinin maaşlarına daha önce gerçekleşen ek protokollerle uygulanan seyyanen zammın kalıcı hale geldiği belirtildi.

Ortahisar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, belediye işçilerinin maaşlarının iyileştirilmesine yönelik ek protokol imzalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, protokolün, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi Başkanı Şevket Çelik arasında imzalandığı belirtildi.

Protokole göre, belediye bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarına daha önce gerçekleşen ek protokollerle uygulanan seyyanen 3 bin 633 liralık zammın kalıcı hale geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni yapılan ek protokolle seyyanen yapılan ödemeler yevmilere yansıtılarak kalıcı hale getirildi. Yapılan protokolle birlikte yeni yıl zamları öncesi en düşük belediye işçisinin maaşı 16 bin 500 lira olarak sabitlendi. 2024 yılının birinci ve yedinci ayında memurlara uygulanacak olan zam oranları üzerinden belediye işçilerinin de zamları belirlenecek. Zamlar, kalıcı hale gelen seyyanen zamların eklenmiş olduğu maaş miktarı üzerinden verilecek."

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise belediye işçilerini enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtti.

İşçilerin alın terini kutsal bilerek hareket ettiklerinin altını çizen Genç, "Bütün imkanlarımızı zorlayarak, çalışanlarımızın ekonomik gücünü artırmanın mücadelesini verdik. Kendimizi, işçilerimizin yerine koyarak onların hak ve hukukunu savunduk. Bu anlamda Sendika Başkanımız Şevket Çelik ve yönetimiyle hiçbir zaman işçilerimizin hakları konusunda farklı bir düşünceye sahip olmadık. Belediyemizin kurumsal anlamda haklarını koruduğumuz gibi, işçilerimizin haklarını da aynı oranda koruduk." değerlendirmesinde bulundu.

Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi Başkanı Şevket Çelik de "Bugün yaptığımız ek protokolle birlikte artık seyyanen ödenen zamlar yevmiyelere kalıcı olarak yansıtıldı. İşçilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Kıymetli başkanımıza bu manada hususen teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.