Ortadoğu'daki Güvenlik Krizleri Rezervasyonları Etkiledi

Biletbayisi.com, 1-24 Haziran tarihleri arasındaki rezervasyon ve iptal verilerine ilişkin analiz sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ortadoğu'da son dönemde tırmanan çatışmalar ve güvenlik krizleri, bölgeye yönelik turistik seyahat planlarını doğrudan etkiledi.

Yapılan analizler, Mısır, Dubai, Abu Dabi, Katar ve Kuveyt gibi Ortadoğu ülkelerine yönelik uçuş rezervasyonlarında ciddi iptaller yaşandığını ortaya koydu. Bu dönemde Ortadoğu'ya yapılan tüm rezervasyonların yüzde 63'ü iptal edildi veya farklı rotalara yönlendirildi.

Mısır uçuşlarının yüzde 70'i, Dubai uçuşlarının yüzde 58'i, Abu Dabi uçuşlarının yüzde 61'i, Katar uçuşlarının yüzde 65'i ve Kuveyt uçuşlarının yüzde 67'si iptal edildi.

Avrupa ve Asya şehirlerine talep arttı

İptal edilen rezervasyonların ardından yolcuların büyük bir kısmı Avrupa ve Asya destinasyonlarını tercih etti. Özellikle güvenli, kültürel ve ekonomik seyahat imkanı sunan şehirler ön plana çıktı.

Avrupa'da en çok rezervasyon yapılan şehirler arasında Paris yüzde 18, Amsterdam yüzde 22, Roma yüzde 19, Prag yüzde 17 ve Barselona ise yüzde 15 artış gösterdi. Asya'da ise Bangkok yüzde 26, Kuala Lumpur yüzde 21, Tokyo yüzde 14, Bali yüzde 12 ve Seul yüzde 10 artışla öne çıktı.

Değişikliklerin yüzde 84'ü, yolcuların mevcut rezervasyonlarını başka rotalara yönlendirmesinden kaynaklandı. Yolcuların yüzde 79'u, esnek veya iptal güvenceli biletler sayesinde işlemlerini ücretsiz tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biletbayisi.com Mali İşler Müdürü Ömer Kodet, Ortadoğu'daki mevcut durumun seyahat planlarını doğrudan etkilediğini belirtti.

Güvenliğe öncelik veren yolcuların, seyahatlerini Avrupa veya Uzak Doğu ülkelerine yönlendirdiğine işaret eden Kodet, "Platformumuz, kullanıcılarımıza esnek bilet seçenekleri ve kolay değişiklik imkanları sunarak bu dönemi olabildiğince sorunsuz geçirmelerine yardımcı olmaktadır. Tüm yolcularımıza güncel seyahat güvenliği bilgileri sunmaya ve gerekli kolaylıkları sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.