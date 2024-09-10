Üye Girişi
Haberler

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Zerdeçal Üretimini Artırmak İçin Önemli Bir Proje Başlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zerdeçal yumrularının fenolojik durumunu inceledi, üretim sürecine dair önemli veriler elde edildi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zerdeçal yumrularının fenolojik durumunu inceledi, üretim sürecine dair önemli veriler elde edildi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitkisel üretim ve bitki sağlığı faaliyetleri kapsamında zerdeçal üretimini artırmaya yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Yüzde 75 oranında hibe desteği ile çiftçilere teslim edilen zerdeçal yumrularının çıkış sonrası yapraklarının fenolojik durumu titizlikle incelendi.

Son yıllarda doğal beslenme trendlerinin artmasıyla, zerdeçal ve türevlerine olan talep de yükseliyor. Bu proje, yerel üretimi destekleyerek bölge ekonomisine katkıda bulunmayı ve çiftçilerin gelir seviyelerini artırmayı amaçlıyor. Yapılan incelemelerde, zerdeçal yumrularının sağlıklı bir şekilde geliştiği ve iklim şartlarına uyum sağladığı gözlemlendi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, zerdeçal üretiminin artırılmasıyla birlikte sağlıklı yaşam seçeneklerinin de çeşitleneceğini belirtiyor. Bu tür projelerin, hem tarımsal sürdürülebilirliği hem de halk sağlığını desteklemede kritik olduğunu vurgulayan yetkililer, zerdeçal üretimi ile bölge çiftçilerinin gelecek yıllarda ciddi kazanç elde etmesini hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çiftçilik Ekonomi Ortaca Güncel Tarım

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Narin'in babası amca Salim Güran mı? DNA testinin sonucu çıktı

 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Sıra merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablaya geldi

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TRT Spor yayın akışı 10 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! BESYO SONUÇLARI! BESYO sonuçları ne zaman açıklanacak? BESYO sonuçları ne zaman açıklanır 2024? Kötü Kan dizisi hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor? Kötü Kan dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Taylor Swift İstanbul konseri ne zaman? Taylor Swift İstanbul'a ne zaman gelecek? İstanbul konser biletleri ne zaman satışa çıkacak? Selena Gomez kimdir? Selena Gomez kaç yaşında, nereli? Selena Gomez'in markasının adı ne? Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu oynadığı diziler neler? VOLARANT ÇÖKTÜ MÜ? Volarant neden açılmıyor? Valorant TR server nerede, İstanbul sunucusu yok mu? 10 Eylül son gelişmeler... Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı? TDK'ye göre muhatap nasıl yazılır, ne anlama gelir? Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? META kabul etti! Narin'in amcasının silinen mesajları Türkiye'ye gönderilecek mi? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 10 Eylül Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor?
title