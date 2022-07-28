Orta ve Doğu Karadeniz'de fındık üreticileri hasada hazırlanıyor

Ordu, Giresun ve Trabzon'daki fındık üreticileri, 2022 yılı fındık hasadına hazırlanıyor.

Bölgedeki fındık üreticileri, ilk olarak sahil kesiminde ağustos ayının ikinci haftası başlaması planlanan hasat döneminin yaklaşmasıyla bahçelerde hazırlık yapıyor.

Temmuz ayı itibarıyla bahçelerde ot temizliği çalışmalarını yürüten üreticiler, son hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyor.

Fındık fiyatlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Temmuz Cumartesi günü Ordu'da açıklanması bekleniyor.

Yöredeki fındık üreticileri, hasat için gün sayıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılı fındık rekoltesinin 765 bin 287 ton olarak tahmin edildiğini açıklamıştı.

"Açıklanan hasat günlerinden önce fındık toplanmamalı"

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AA muhabirine, bu sene havaların soğuk gitmesi ve yağmurların bol olması nedeniyle fındık hasadında geçen yıla oranla 10 ila 15 günlük bir gecikme yaşanacağını söyledi.

Fındığın şu anda tam olgunlaşmadığını dile getiren Ergan, o nedenle de açıklanan hasat günlerinden önce fındığın toplanmaması gerektiğini ifade etti.

Ergan, özellikle fındığın yerden toplanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Toplanan fındığı harmanda bir iki gün dinlendirdikten sonra patoza vursunlar. Dolayısıyla bu hem randımana hem de kaliteye etki ediyor. Yani kalitenin ve randımanın yüzde 2 düşmesi, fiyatta en az 2 lira, 3 lira oynaması demektir. Bu da tonda 2 bin lira, 3 bin liraya geliyor. Onun için biz üreticilerimize bunları öneriyoruz. "

Fındığın önemli bir ürün olduğuna işaret eden Ergan, bu yılki tahmini rekoltenin de sevindirici olduğunu ifade etti.

Ergan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl açıkladığı fındık fiyatının üreticiyi sevindirdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız yine üreticimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğini beyan etti ki ben inanıyorum bu yıl verecek olduğu rakam da kesinlikle vatandaşı, üreticiyi memnun edecek. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Üreticilerden Hacı Mehmet Boran da şu anda bahçede ot temizliği yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Verim şu anda üreticiyi tatmin ediyor. Ben Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı fiyatın tatmin edici olacağına inanıyorum çünkü maliyetler gerçekten çok yükseldi. Onun için Cumhurbaşkanımızın ciddi bir rakam açıklayacağına inanıyorum. Üreticiyi kesinlikle mağdur etmeyecektir."

"Fındık üretiminin artırılmasında yarar var"

Rahmi Boran ise bahçede dip sürgünü olarak bilinen ışkın temizliği ile uğraştıklarını dile getirerek, bahçeyi fındık toplamaya hazır hale getirmek için gayret ettiklerini söyledi.

Verimli bir sezon bekleyen Boran, "Kendi bahçemde geçen seneye oranla daha az ama daha kaliteli fındık olduğunu görüyorum. Fındık, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden bir tanesi. Onun için ne kadar çok olursa ülkemiz adına iyi olur. Onun için fındık üretiminin artırılmasında yarar var." diye konuştu.

Üreticilerden 7 dönümlük fındık bahçesi sahibi Salih Boran da bu sene verimli bir sezon beklediğini söyledi.

Ordu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bölgenin en önemli geçim kaynağı fındıkta artık hasada doğru gidildiğini söyledi.

Üreticilerin, 2021 hasadından sonra bir yıldır meşakkatli bir şekilde mücadelesinin sürdüğünü anlatan Soydan, bahçelerde bakım ile hastalıklar ve zararlılarla mücadele, dallarla ilgili olmak üzere birçok çalışma yapıldığını dile getirdi.

Soydan, fındık üreticilerinin bugünlerde artık hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde hasada başlayacaklar. Bu güzel bir duygu. Üreticilerimiz aslında mutlu çünkü bir yıl ürününüzü bekliyorsunuz." dedi.

Hasadın ne zaman yapılacağıyla ilgili de cuma günü komisyonun toplanacağını ve tarihi açıklayacağını ifade eden Soydan, şunları kaydetti:

"Yani üreticilerimiz burada hasadın tarihini özellikle takip etmeleri lazım çünkü erken yapılan hasatlarda fındıklarda bir randıman kaybı oluşuyor. Randıman kaybı demek de kilo kaybı demektir. Bu da bize ekonomik olarak olumsuz yansıyacaktır. Onun için üreticilerimizin bir yıl bekledikten sonra muhakkak fındıktaki olgunlaşmayı iyi takip etmeleri lazım çünkü bir yıl bekledik, burada birkaç gün daha bekleyerek olgunlaşan fındığı toplayalım. Fındıkta bu sene iyi bir beklentimiz var. Fiyatlarda iyi bir beklenti içindeyiz. O nedenle randıman bizim için çok önemli olacak. Üreticilerimiz de şu anda pürdikkat Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklayacak olduğu fındık fiyatlarını bekliyor."

Verimin iyi olduğunu belirten Soydan, "Yani iyi fiyat da çıktığı zaman üreticilerimiz burada memnun olacaktır. Yani herkes kazanacaktır. Burada özellikle önemli olan şu; hasattan önce fındık fiyatlarının açıklanacak olması çok önemli çünkü üreticiler fındık fiyatlarını öğrenerek bahçeye girecekler, fındığını kaça satacak olduğunu görecekler." şeklinde konuştu.

Soydan, fındığın bölge ve ülke için çok önemli olduğunu ifade ederek, güzel bir hasat dönemi beklediklerini sözlerine ekledi.

Giresun

Giresun'da da çiftçiler fındık hasadı için hazırlıklarını sürdürüyor.

İl merkezine yaklaşık 15 kilometre uzakta bulunan 300 rakımlı Yukarıalınlı köyünde yaşayan Sabri Uzun da bahçesindeki hasat hazırlıklarını sürdüren çiftçilerden.

Uzun, "Bahçemde 12 aylık süreçte zirai mücadelenin yanı sıra gübre uygulamamızı yaptım. Bugünlerde de yabani ot ve ocak diplerindeki ışkın temizliği yapıyoruz." dedi.

İyi bir hasat sezonu geçirmeyi bekleyen Uzun, "12 aylık emeğimizin karşılığını almaya çok kısa bir zaman kaldı. Bahçelere girecek ve fındık toplayacağız. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli fındık sezonu diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.