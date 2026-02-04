Samsun gümrüğünden en çok meyve ihraç edildi, motorin ithal edildi

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında bölgeden en fazla ihraç edilen ürün 552 milyon dolarla meyve olurken, ithalatta ise 635 milyon dolarlık motorin ilk sırada yer aldı.

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 2025 yılı faaliyetleri ve dış ticaret verileri dikkat çekti. Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illerini kapsayan bölgede; 8 Gümrük Müdürlüğü, 1 Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 1 Tasfiye İşletme Müdürlüğü, 1 Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü, 2 Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlığı, 1 Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü ve 1 Personel Müdürlüğü olmak üzere toplam 15 idarede 386 personel ile hizmet veriliyor.

Dış ticaret hacmi 5,1 milyar dolara ulaştı

2025 yılında Bölge Müdürlüğü bağlantı idarelerinin toplam dış ticaret hacmi 5,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamın 2,3 milyar doları ihracat, 2,8 milyar doları ise ithalat işlemlerinden oluştu. İhracat yapılan ülkeler incelendiğinde 724 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Rusya'yı Bulgaristan, İtalya, Almanya, Belçika ve Romanya takip etti. Karadeniz havzasında yer alan Rusya Federasyonu, bölgenin en önemli hedef pazarı olmayı sürdürdü.

İşlemlerin yüzde 88'i Samsun'dan

Bölge Müdürlüğü bağlantılı gümrük idareleri arasında yapılan işlemlerin yüzde 88'i Samsun Gümrük Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Samsun Gümrük Müdürlüğü'nün 2025 yılı ihracatı 2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu rakamla 138 gümrük idaresi arasında 28. sırada yer aldı. İthalat tutarı ise 2,7 milyar dolar olurken, bu alanda 22. sırada yer aldı. 2025 yılında Samsun Gümrük Müdürlüğü'nden en fazla ihraç edilen ürünler; 552 milyon dolar ile meyve, 331 milyon dolar ile metal cevheri ve 134 milyon dolar ile bakır oldu. En fazla ithalatı yapılan ürünler ise 635 milyon dolar motorin, 520 milyon dolar metal hurdası ve 356 milyon dolar hububat olarak kayıtlara geçti.

14,27 milyar TL vergi tahsilatı

Bölge genelinde 2025 yılında toplam 14,27 milyar TL vergi tahsilatı gerçekleştirildi. Aynı dönemde 5 bin 1 gemi, 19 bin 736 tır, 2 bin 167 uçak, 318 bin 938 yolcu ve 77 bin 822 konteynerin gümrük işlemleri tamamlandı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 17 olayda toplam 4,2 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Tasfiye İşletme Müdürlüğü tarafından 762 elektronik ihale düzenlenirken, 252 taşıt ve 129 kalem muhtelif eşya satışı yapıldı. Bu satışlardan 148 milyon TL gelir elde edildi.

Ayrıca Ürün Güvenliği Denetim Müdürlüğü tarafından 651 ithalat ve ihracat kalite denetimi yapılırken, Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü'nce 57 ihracatçıya Hususi Damgalı Pasaport verildi.

İhracatta yüzde 1,45 düşüş, ithalatta yüzde 1,17 artış

Bir önceki yıla göre ihracatta yüzde 1,45 azalma, ithalatta ise yüzde 1,17 artış yaşandığı belirtildi. Küresel ekonomik belirsizlikler ve bölgesel savaşların etkisine rağmen, ihracatın ülkeye döviz kazandırıcı bir faaliyet olarak olumlu katkı sunduğu, ithalattaki artışın ise sanayi üretimi ve kapasite kullanımına destek sağladığı ifade edildi.

2026 hedefleri açıklandı

2026 yılına girerken öncelikli hedefler arasında; Samsun'da yeni kurulacak organize sanayi bölgelerinde faaliyete geçecek firmaların üretimlerinin ihracata yönlendirilmesi, mevcut pazarların korunarak yeni pazarlara açılım sağlanması ve ürün çeşitliliğinin artırılması yer aldı. Ayrıca, teknoloji destekli gümrük işlemleriyle süreçlerin hızlandırılması ve 2026 yılında tamamlanması planlanan Samsun Limanı Bölgesi'ndeki yeni Samsun Gümrük Müdürlüğü hizmet binasının, modern altyapısıyla dış ticarette zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak firmaların küresel rekabet gücünü artırmasının hedeflendiği vurgulandı. Yetkililer, yasal ticaretin korunması ve yasa dışı ticaretle mücadelenin de temel öncelikler arasında yer almaya devam edeceğini belirtti. - SAMSUN