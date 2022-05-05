Orta Karadeniz'de TÜFE ülke ortalamasının üstünde arttı - Haberler

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Orta Karadeniz'de TÜFE ülke ortalamasının üstünde arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Orta Karadeniz'de TÜFE ülke ortalamasının üstünde arttı

Orta Karadeniz'de nisan ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) rakamları ülke ortalamasının üzerinde arttı.

Orta Karadeniz'de nisan ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) rakamları ülke ortalamasının üzerinde arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi Nisan 2022 rakamlarını açıkladı. Buna göre ülkede tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 69,97, aylık yüzde 7,25 arttı. Orta Karadeniz'de ise TÜFE artışı ülke rakamlarının üzerinde oldu. Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 77,79, aylık yüzde 7,51 arttı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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