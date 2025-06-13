Orta Doğu Gerilimleri Avrupa Borsalarını Negatif Etkiliyor

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Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler, Avrupa borsalarında kayıplara neden oldu. Yatırımcılar, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının yarattığı risklere odaklanırken, Almanya'da enflasyon beklentilere paralel arttı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1 değer kaybı yaşadı.

Orta Doğu'da artan gerilimlerin etkisiyle Avrupa borsalarında negatif bir seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti.

ABD'nin en önemli ticaret ortağı Çin ile kalıcı bir anlaşma sürecine girmesi ve diğer ülkelerle uzlaşma sağlanacağına yönelik artan beklentiler pay piyasalarını desteklerken İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrasında yatırımcılar jeopolitik risklere odaklandı.

Avrupa tarafında, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirerek tüm tarafları itidalli olmaya çağırdı.

Lammy'nin ardından ülkenin Başbakanı Keir Starmer da paylaşımda bulunarak "Orta Doğu'da istikrar öncelikli olmalıdır. Gerilimi düşürmek için ortaklarımızla temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da enflasyon aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 artarak öngörülere paralel geldi.

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkeye dair bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,2'den 0,3'e, 2026 için de yüzde 0,8'den 1,6'ya yükseltti.

Bu gelişmelerle, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 azalışla 544,6 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 7.678,1 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 8.835,2 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,4 azalışla 23.450,6 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,5 kayıpla 39.344 puanda işlem görürken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,8 azalışla 13.834 puan seviyesinde.

Günün geri kalanında, Avro Bölgesi'nde nisan ayına ilişkin sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici beklentileri verileri takip edilecek.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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