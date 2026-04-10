Orta Doğu'daki savaş Avusturya ekonomisinin toparlanma sürecini yavaşlatıyor

Avusturya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşları, Orta Doğu'daki savaşın ve buna bağlı olarak enerji fiyatlarındaki keskin artışın ülke ekonomisindeki toparlanmayı sekteye uğrattığını açıkladı.

Avusturya Ekonomik Araştırma Enstitüsü (WIFO) ve Viyana İleri Araştırmalar Enstitüsü ((IHS), ülke ekonomisine ilişkin bahar dönemi büyüme tahminlerini yayımladı. Her iki kuruluş da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) beklentilerini, bölgedeki jeopolitik gerilimler nedeniyle önemli ölçüde aşağı yönlü revize etti.

WIFO, ana senaryosunda 2026 yılı için büyüme tahminini yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a, 2027 için ise yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e düşürdü. Daha temkinli bir yaklaşım sergileyen IHS ise büyüme beklentilerini 2026 için yüzde 0,5, 2027 için ise yüzde 0,8 olarak güncelledi.

Enflasyon beklentileri konusunda da WIFO 2026 yılı için yüzde 2,7, 2027 için yüzde 2,3 tahmininde bulunurken, IHS'nin tahminleri sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,4 oldu. Söz konusu oranların Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde kalması dikkati çekti.

"Savaş olmasaydı büyüme daha güçlü olurdu"

İki yıllık resesyonun ardından 2025'te yüzde 0,6 sınırlı bir büyüme kaydeden Avusturya ekonomisi, yıl sonunda ivme kaybetmişti. IHS uzmanları, "Orta Doğu'daki savaş olmasaydı, Avusturya ekonomisi 2026'da 0,5 puan, 2027'de ise 0,3 puan daha fazla büyürdü." değerlendirmesinde bulundu. Savaşın tetiklediği enerji şokunun hem büyümeyi hem de satın alma gücünü baskılayan "çifte olumsuz etki" yarattığı vurgulandı.

Sanayi risk altında

Uluslararası belirsizliğin Avrupa Birliği genelindeki yatırım ortamını olumsuz etkilediğini belirten WIFO uzmanları ise bu durumun özellikle sermaye malları talebindeki zayıflıktan muzdarip olan Avusturya sanayisini vurduğunu kaydetti.

WIFO uzmanları, çatışmaların yaz sonuna kadar sürmesi ve kritik altyapının zarar görmesi durumunda petrolün varil fiyatının 120 dolara çıkabileceği ve büyümenin 2026'da yüzde 0,2'ye kadar gerileyebileceği uyarısı yaptı. Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki artışa rağmen enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesini, ancak bu düşüşün beklenenden yavaş olmasını öngörüyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Efsanelerin çocukları bir arada! Tatlıses, Manço, Mengüç ve Kurtoğlu’ndan olay dans

“Cilvelim” patladı! Müzik dünyasının varisleri bir arada
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
Gazze'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü

Boğaz düğümleyen kare! Eğitim aldığı çadırda katledildi
İbrahim Tatlıses'ten hasta yatağında oğluna ağır sözler: Onu sevmiyorum

Hasta yatağından kin kustu! Tatlıses oğlunu yerden yere vurdu
Efsanelerin çocukları bir arada! Tatlıses, Manço, Mengüç ve Kurtoğlu’ndan olay dans

“Cilvelim” patladı! Müzik dünyasının varisleri bir arada
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı